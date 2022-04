Zwei Filme und ein Osterrave locken ins Hallenbad Wolfsburg

Demi Singleton (l) als Serena, Saniyya Sidney als Venus und Will Smith als Vater Richard Williams in einer Szene des Films "King Richard" (undatierte Filmszene). Will Smith hat den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Film „King Richard“ gewonnen.

Zwei Filme im Kino und ein Osterrave im Sauna-Klub locken in der Woche vom 11. bis 17. April ins Hallenbad Wolfsburg. Wir haben das Programm des Wolfsburger Kulturzentrums am Schachtweg für Sie zusammengetragen. Eine Übersicht:

Das Kino-Programm im Hallenbad Wolfsburg

Im Kino des Kulturzentrums steht in dieser Woche das Genre „Drama“ auf dem Programm: Vom 10. bis 12. April jeweils um 20 Uhr zeigt das Hallenbad den Film „King Richard“. Die Handlung: Richard Williams (Will Smith) zog zwei der außergewöhnlichsten und besten Tennisspielerinnen aller Zeiten groß. Dabei war der Erfolg von Venus und Serena Williams alles andere als ein Zufall: Schon vor deren Geburt schrieb Richard einen detaillierten 78 Seiten langen Plan, in dem er bereits die professionelle Laufbahn seiner Töchter vorzeichnete.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als Venus (Saniyya Sidney) und Serena (Demi Singleton) gerade einmal viereinhalb Jahre alt waren, gab ihr Vater ihnen schon regelmäßig Tennisunterricht. Doch auch wenn diese unkonventionelle Art der Erziehung auf den ersten Blick durchaus fragwürdig erscheint, so führte er sie zumindest zu enormem Erfolg. Serena gilt für einige Experten als beste Tennisspielerin aller Zeiten und auch Venus konnte große Erfolge feiern und war zumindest eine Zeit lang auf Platz eins der Weltrangliste. Die Beziehung zu ihrem Vater aber war für die beiden Mädchen nie eine leichte…

„King Richard“, Kino im Hallenbad, 10. bis 12. April, 20 Uhr, Eintritt Sonntag 5 Euro, Eintritt Montag bis Mittwoch 6 Euro, Tickets ab 19.30 Uhr nur an der Abendkasse. Am 13. April um 20 Uhr wird die Originalfassung mit Untertitel gezeigt, Eintritt 6 Euro.

Film „Egalité“ von Regisseur Kida Khodr Ramadan

„Egalité“ heißt der Film von Regisseur Kida Khodr Ramadan, der am 14. April im Hallenbad läuft: Die 14-jährige Leila (Dunya Ramadan) soll eigentlich nur an den Mandeln operiert werden, ein Routineeingriff. Doch als sie aus der Narkose wieder aufwacht, ist sie auf einmal blind. Während die Ärzte völlig ratlos sind und sich nicht erklären können, wie das passieren konnte, ist Leilas Vater Attila (Burak Yigit) außer sich. Seiner Meinung nach handelt es sich um einen Pfusch der Ärzte. Von Tag zu Tag steigert er sich immer mehr in diesen Gedanken hinein und gerät dabei in eine Abwärtsspirale, die kein Ende zu nehmen scheint. Währenddessen driften die Familienmitglieder immer weiter voneinander ab und entfremden sich zusehends. Eines Tages fällt Attila schließlich eine Entscheidung, die Folgen haben wird…

Egalité, Kino im Hallenbad, 14. April, 20 Uhr, Eintritt 6 Euro, Tickets ab 19.30 Uhr nur an der Abendkasse.

Lesen Sie auch

Osterrave mit House & Techno am Ostersamstag im Sauna-Klub

Der alljährliche Osterrave ist zurück. „Wir freuen uns tierisch darauf mit House & Techno, in die Osterfeiertage reinzufeiern. Die DJ-Auswahl ist mal wieder erlesen. Neben unseren Stamm-DJs Simon Jetzke und Andre Fey bekommen wir mit Roque Rodriguez Besuch aus Hildesheim. Als besonderes Special hat der Osterhase mal wieder Eier im Sauna-Klub versteckt. Diese könnt ihr an der Theke gegen Gratis-Shots eintauschen“, teilt das Hallenbad mit.

Sauna-Klub, 16. April, 22.30 Uhr, Eintritt 10 Euro, Tickets nur an der Abendkasse.

Weitere Informationen, das komplette Programm sowie die aktuellen Corona-Regeln: www.hallenbad.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de