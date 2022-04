Saisonstart des Spielmobils in Wolfsburg

Nachdem das Spielmobil in der Wintersaison an zahlreichen Grundschulen unterwegs war, beginnt nun die Sommersaison in den Stadtteilen. Vom 11. bis zum 14. April startet das Spielmobil am Allersee in die Saison 2022, wie die Stadt mitteilt. Jeweils von 14 bis 18 Uhr können die Kinder auf einige neue, aber auch altbewährte Spiele und Fahrzeuge – wie Kettcars, Skateboards, Waveboards, Pedalos und Roller – zugreifen. Die Eröffnung findet auf der Rasenfläche am DLRG-Turm statt. Hierfür wird unter anderem an einem der Tage der Kletterturm aufgebaut, auf dem die Kinder an einer ausklappbaren Kletterwand ihr Geschick unter Beweis stellen können. Zusätzlich wird an einer Feuerschale Stockbrot gebacken. Zudem stehen Kreativangebote auf dem Programm. Auch für Musik ist gesorgt. Alle Angebote des Spielmobils sind wie immer kostenlos. Die Mitarbeitenden des städtischen Spielmobils freuen sich auf die Wolfsburger Kinder und deren Eltern. Weitere Informationen zu den Standorten des Spielmobils gibt es auf den Social Media-Kanälen der Jugendförderung Wolfsburg.

