VfL-Arena - Rührende Geste für Kultkiosk-Wirt Giovanni Moschetto

In Erinnerung an Kultkiosk-Besitzer Giovanni Moschetto wurden am Ort des alten Kiosk Rothenfelder Straße von Fans Kerzen angezündet.

Rührende Gesten für Kult-Kiosk-Besitzer Giovanni Moschetto. Beim Spiel gegen Bielefeld zierte am Samstag ein Erinnerungsbanner für den Anfang April Verstorbenen den Rang. Vor Anpfiff hatten sich zudem einige Fans des früheren Kiosks am Rothenfelder Markt getroffen um ein paar Kerzen anzuzünden. Und natürlich um auf den 87-Jährigen anzustoßen. Das geschah an der Stelle, wo der Kiosk bis zu seinem Abriss 2020 gestanden hatte.

Auf dem Parkplatz, wo früher der Kiosk stand, wurde noch einmal auf Giovanni angestoßen. Foto: Darius Simka / regios24

Um den Kult-Kiosk-Wirt Giovanni und seinen Treff nahe dem Amtsgericht hatte es in den vergangenen Jahren viel Wirbel gegeben. Ein Stück Stadtgeschichte werde beseitigt, so der Vorwurf, als die Entscheidung fiel, den Kiosk am Rothenfelder Markt abzureißen. Der neue Besitzer des Grundstücks hatte andere Pläne. Fans von Kiosk und VfL, ein Teil der Mannschaft und Freunde hatten sich vergeblich quer gelegt. Auch vor Gericht ging das Ganze. Vergeblich.

1979 hatte der Sizilianer, der anfang der 50er Jahre nach Wolfsburg gekommen war, den Kiosk nahe des VfL-Stadions am Elsterweg übernommen. Vor und nach den Partien traf man sich dort.

Giovanni Moschetto war am 1. April gestorben, sein Freund und Unterstützer Sven Pieper hatte jetzt die Zusammenkunft am alten Treffpunkt organisiert. Alte Fotos wurden aufgehängt und alte Geschichten erzählt. Dann ging es rüber ins Stadion, wo im großen Rund per Transparent an den Wolfsburger Kult-Kioskbesitzer erinnert wurde.

Dort, wo der Kiosk stand, sind Parkplätze geschaffen worden.

Giovanni Moschetto verstarb am 1. April diesen Jahres Foto: Rasehorn, Hendrik (Archiv)

