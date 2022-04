Wolfsburger Influencer Enrico Elia ist bald bei RTL 2 zu sehen

Missgünstige Menschen gibt es im Internet ja zuhauf – und so stehen unter Artikeln über Instagrammer und Influencer wie den Wolfsburger Enrico Elia gerne mal fiese Kommentare, die sich über die noch sehr junge Profession lustig machen. Ob diejenigen denn nichts Ordentliches gelernt hätten, zum Beispiel, oder, dass das ja kein echter Beruf sei.

Solcherlei Kritik dürfte an Enrico Elia spätestens abprallen. Nicht nur, weil er in der Tat „etwas Ordentliches“ gelernt hat, nämlich in einer Einzelhandel-Ausbildung im Wolfsburger Modehaus Hempel, sondern auch, da er nun einen großen Schritt in Richtung Berühmtheit geschafft hat: Bald ist er im Fernsehen bei RTL 2 im Rahmen der Show „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Laut Sender nehmen 22 Prominente an der dritten Staffel des Formats teil.

Enrico Elia steht mit Cathy Hummels, Elena Miras und Sharon Trovato vor der Kamera

Mit dabei sind neben Enrico Elia Model Tessa Bergmeier, der aus „Bauer sucht Frau“ bekannte Schäfer Heinrich und TV-Moderator Mauro Corradino. Zu sehen sind auch Influencerin Yeliz Koc, TV-Astrologe Malkiel Rouven Dietrich, „Love-Island“-Frau Elena Miras, TV-Detektivin Sharon Trovato, Rapperin Rich Nana, Ex-„Temptation Island“-Kandidat Yasin Mohamed, Ex-„Bachelorette“-Kandidat Mike Cees, Ex-„GNTM“-Model Larissa Neumann, „Richter Gnadenlos“ Ronald Schill, IT-Girl Nina Kristin, Ex-„Aftersun“-Moderatorin Chethrin Schulze, Papeterie-Inhaberin Sissi Hofbauer, „Love-Island“-Gewinner Paco Herb, Ex-„BTN“-Star Jan Leyk, TV-Royal Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, die Zwillingsinfluencerinnen „Jakic-Twins“, „BTN“-Urgestein Martin Wernicke und „Katzen-Mama“ Iris Klein. Moderiert wird die Show von der Influencerin und Ehefrau von Mats Hummels, Cathy Hummels.

Und wie kommt ein Influencer zu seinem Beruf? „Das war gar nicht mein Ziel, ich habe einfach auf Instagram aus meinem Leben erzählt und Videos gemacht“, erzählt Enrico Elia. Der 20-Jährige habe schon immer davon geträumt, berühmt zu werden. Durch Zeitungsartikel sei er seinem Ziel einen Schritt näher gekommen. „Das hat meinen Bekanntheitsgrad schlagartig erhöht“, sagt Elia, „danach konnte ich mich selbstständig machen und Geld mit Instagram verdienen. Ich wusste damals gar nicht, dass das geht“, sagt der Wolfsburger lachend.

Hauptberuf Social-Media-Experte, Nebenjob Barmann bei Superleggera

Wer mit Enrico Elia spricht, spürt gleich: Er ist ein wahres Energiebündel, hat einen ansteckenden Humor und eine sympathische Natur. Kein Wunder, dass der extrovertierte Wolfsburger bei seinen Followern auf Instagram so gut ankommt – und anscheinend nun auch bei RTL 2.

Und auch kein Wunder, dass so ein quirliger Typ sich nicht nur mit einem Tagesjob zufrieden gibt. Zusätzlich zu seinem Influencer-Dasein verwaltet er die Social-Media-Accounts von Firmen – und jobbt halbtags bei Superleggera, „weil das so viel Spaß macht. Ich rede einfach gern mit Menschen“, sagt Elia. Das merkt man.

