66-jährige Wolfsburgerin kracht mit Golf gegen Ampelmasten

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag in Westhagen auf der Kreuzung Frankfurter Straße/Dresdener Ring. Eine 66-jährige Wolfsburgerin kam gegen 14.50 Uhr mit ihrem schwarzen VW Golf Variant aus Richtung Fallersleben und wollte eigentlich nach links in die Suhler Straße abbiegen. Doch stattdessen überfuhr sie zunächst zwei Verkehrsschilder und knallte dann gegen einen Ampelmasten an der Einmündung zum Dresdener Ring.

Mit dem Rettungswagen ins Klinikum

Durch den Aufprall fiel die obere Ampel ab und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr wieder befestigt werden. Foto: Markus Kutscher

„Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Wolfsburg gebracht“, teilte Polizeisprecher Thomas Figge auf Anfrage mit. Warum die Frau die Kontrolle über ihr 15 Jahre altes Fahrzeug verlor, ist noch ungeklärt. Der Golf ist ein wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Feuerwehr muss Ampel wieder befestigen

Die Feuerwehr war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort. Durch den Aufprall war die obere Ampel abgefallen und wurde von den Einsatzkräften zunächst provisorisch wieder befestigt. Für etwa eine Stunde war die Frankfurter Straße an der Unfallstelle nur einspurig befahrbar. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es am Nachmittag aber nicht.

