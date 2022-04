Wolfsburg. Jugendliche haben einen Mann in Wolfsburg angegriffen. Der 63-Jährige hatte sie darauf aufmerksam gemacht, dass Rollerfahren im Wald verboten ist.

Jugendliche haben einen Mann im Wald in Wolfsburg angegriffen (Symbolbild).

Radfahrer in Wolfsburg niedergeschlagen: Jugendliche gesucht

Jugendliche haben in Wolfsburg einen Mann von seinem Fahrrad gestoßen und ihn attackiert. Zuvor war es zu einem Streit zwischen dem 63-Jährigen und den Tätern gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Dienstagabend in einem Waldstück in Detmerode unterwegs, als er gegen 20 Uhr auf Höhe der Straße Bärenwinkel mehrere Jugendliche traf, die mit ihren Motorrollern herumfuhren.

Als er sie darauf ansprach, dass das Umherfahren im Wald mit den Motorrollern verboten sei, kam es zum Streit. Die Jugendlichen schubsten den Mann vom Fahrrad – und griffen ihn an. Hierbei wurde das Fahrrad des 63-Jährigen beschädigt und er selbst verletzt. Die Jugendlichen flüchteten nach der Attacke.

Tatort nahe Bärenwinkel: Polizei sucht nach Zeugen

Das Opfer begab sich nach dem Angriff nach Hause, wo es seine Verletzungen versorgte und die Polizei alarmierte.

Da sich der Tatort nahe an der Wohnsiedlung der Straße Bärenwinkel und der ehemaligen Neulandburg befindet, gehen die Beamten davon aus, dass die Jugendlichen dort nicht das erste Mal unterwegs waren, und Anwohnern die Jugendlichen mit ihren Motorrollern aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/46460 entgegen.

