DRK Wolfsburg benötigt weitere Spenden für Ukrainer

Die zentrale Sammelstelle für Sachspenden in der Borsigstraße 7 in Wolfsburg ist deutlich leerer geworden. Weitere Sachspenden werden benötigt.

Die zentrale Sammelstelle für Sachspenden in der Borsigstraße 7 ist – wie auf dem Bild erkennbar – deutlich leerer geworden, wie der DRK-Kreisverband Wolfsburg mitteilt. In den vergangenen Wochen hätten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des DRK Kartons mit Decken, Kleidung und Hygieneartikeln gepackt. Diese seien über Hilfsgütertransporte des DRK und anderer Organisationen wie VW und der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in die Ukraine oder in die Wolfsburger Partnerstadt Bielsko-Biala geliefert worden.

25 Tonnen Spenden aus Wolfsburg für Ukraine-Flüchtlinge

1000 Flüchtlinge sind in Wolfsburg vor Ort mit dem Nötigsten versorgt worden

Auch vor Ort in der Borsigstraße seien in den letzten Tagen circa 1000 Flüchtlinge mit dem Nötigsten versorgt worden. Daher sucht der DRK-Kreisverband weiterhin Spenden für ukrainische Flüchtlinge. Auch Kartons zum Verpacken würden benötigt. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 14.30 Uhr, Mittwoch von 13 bis 18 Uhr. Ab 26. April zusätzlich jeden Dienstag nur zur Annahme von Sachspenden von 17 bis 19 Uhr.

red

