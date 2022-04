Wolfsburger Geschichten Kunst begann in der Druckwerkstatt des Schlosses Wolfsburg

Alt-Wolfsburg, Schloss, Oase der Ruhe, Kultur und viel Kunst. Bevor die ersten Restaurateure zur Schlossverschönerung eintrafen, waren es die Künstler. Sie zogen sich Anfang der 1960er Jahre hinter den etwas maroden Mauern zurück. Die Druckgrafik war das

erste Produkt, welches hier entstand.

Rat und Stadtverwaltung waren gleichsam die ersten Paten der neuen Wolfsburger Kunstzeit. Sie hatten ganze 440.000 Mark aus den schmalen Finanztöpfen geschöpft, um das Schloss wieder in den Besitz der Stadt zu bringen. Das war absolut kein Aprilscherz, dieser Rückkauf am 1. April 1961. Des Geldes wegen hatte die Stadt im August 1947 das Schloss an das Land Niedersachsen verhökert. Daran wollte 14 Jahre später niemand mehr denken.

Kulturstadtrat Karl-Heinz Schulte wollte Nutzungsplan in Richtung „Kunst“ durchpauken

Auch nicht an die nun anstehenden Renovierungskosten für das Haus im jämmerlichen Zustand. Karl-Heinz Schulte, der emsige Kulturstadtrat, spornte an: „Damit uns nicht die vom Schwamm befallenen Decken auf den Kopf fallen“. Mehr noch ging es ihm darum, den neuen Nutzungsplan in Richtung „Kunst“ durchzupauken. Die Bauleute griffen zu Kelle und Stahl. Immerhin war der Gartensaal bereits 1967 fürs Publikum geöffnet.

Das mit dem Kunstbetrieb dauerte etwas länger. Oder doch nicht, denn die ersten Kunstschaffenden tüftelten bereits im Schloss. Allen voran Gustav K. Beck, der aus Österreich angereiste Grafiker und Maler. Er griff tief ins vorige Jahrhundert mit der Idee, tatkräftig vom seit 1959 bestehenden Kunstverein unterstützt, eine alte Lithopresse nach Wolfsburg zu holen. Unser Foto (oben) aus dem Jahr 1961 berichtet von der uralten Presse, die allerdings erst mal überholt wurde.

Nicht nur die Idee Druckwerkstatt war ein Glücksfall für das Schloss

Beck gilt heute als Mitbegründer der Druckwerkstatt im Nordflügel des Schlosses (1962). 60 Jahre sind seitdem vergangen. Nicht nur die Idee Druckwerkstatt war ein Glücksfall für die kulturelle Ausrichtung des Schlosses. Bald reisten Grafiker und Maler aus dem In- und Ausland an, bezogen ein Gastzimmer, waren vom Alt-Wolfsburger Umfeld in der sonst so modernen Stadt begeistert. Und sie lieferten brav, wie mit der Stadt abgesprochen, ihren Druck- oder Bildbeitrag ab.

So entstand mit den Jahren eine einmalige Kunstsammlung. Sie wird heute von der Städtischen Galerie im Schloss wie ein Augapfel gehütet. Es müssen längst über 1000 Beiträge vorliegen. Viele davon sind in der Internationalen Grafiksammlung aus der Druckwerkstatt schon in einigen Ländern bewundert worden. Galerie, Kunstverein, Druckwerkstatt und auch die Wolfsburger Künstlergruppe „Schloßstraße 8“ sowie die Kunstpreise beweisen, wie sehr sich die „Wolfsburger Schlosskunst“ zu einem weiten Feld kultureller Größe entwickelt hat.

