Unbekannte sind am Osterwochenende in ein Subway-Restaurant in der Wolfsburger Porschestraße am Nordkopf eingebrochen

Polizei Wolfsburg Einbruch in Subway-Restaurant in Wolfsburger Porschestraße

Zu einem Einbruch in ein Subway-Restaurant ist es am Oster-Wochenende in der Wolfsburger Innenstadt gekommen. Wie die Polizei berichtet, schlugen Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag die Scheiben des Lokals in der Porschestraße ein.

Durch das eingeschlagene Fenster konnten sie in den Verkaufsraum gelangen und die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsuchen. Die Täter stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie außerdem:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de