Wolfsburg. Am Wochenende tummelten sich aber nur wenige Skater und Biker auf der mobilen Anlage neben der ehemaligen Markthalle. Liegt es an der Lage?

Bis zum 3. Juni steht der Pump Track an der Markthalle in der Wolfsburger Innenstadt. Hanno hat viel Spaß.

Bis zum 3. Juni steht der Pump Track an der Markthalle in der Wolfsburger Innenstadt. Hanno hat viel Spaß.

Freizeit in Wolfsburg Pump Track steht am Wolfsburger ZOB – Hanno findet’s spitze

Sonnenschein und blauer Himmel am Wochenende. Und doch: Am Samstagvormittag präsentiert sich am Nordkopf ein Pump Track, der exklusiv für den fünfjährigen Hanno Kiefer zur Verfügung steht. Denn die aus dem Allerpark umgesetzte Anlage für (spektakuläre) sportliche Betätigung von Skatern, Bikern und Sportrollerfahrern ist offensichtlich noch nicht auf die erhoffte riesige Resonanz gestoßen.

Vater Matthias Kiefer erzählt: „Wir sind seit einer Stunde hier und außer uns ist noch niemand auf die Anlage gegangen.“ Hanno ficht das nicht an, er freut sich, dass er ungehindert seine Runden auf dem Roller über den welligen Boden drehen kann. Er müsste an diesem Vormittag nicht mal den Hinweis auf dem Schild am Rande beachten, nur in eine Richtung zu fahren. Den vorschriftsmäßigen Helm trägt Hanno selbstverständlich.

Die Kiefers fahren extra aus Brome bis nach Wolfsburg

Bis zum 3. Juni steht der Pump Track an der Markthalle in der Wolfsburger Innenstadt. Foto: Anja Weber / regios24

Vater und Sohn sind aus Brome nach Wolfsburg gefahren, damit der Fünfjährige seinem Hobby („Ist doch ganz leicht“, sagt Hanno) frönen kann. Die Anlage selbst ist den Beiden nicht unbekannt. „An ihrem Standort im Allerpark waren wir im vergangenen Jahr schon einmal“, äußert Matthias Kiefer. Wie der Vater so der Sohn, dieses Sprichwort so gilt in diesem Falle übrigens nicht. Matthias Kiefer kann dem Skaten oder Biken „nicht so viel abgewinnen“.

Informationen zum Pump Track

Noch bis zum 3. Juni steht der Pump Track zwischen der ehemaligen Markthalle und der Agentur für Arbeit am ZOB.

Auf der Anlage besteht Helmpflicht. Zudem wird das Tragen angemessener Schutzkleidung empfohlen.

Der Pump Track ist für alle Fähigkeitsstufen und Altersgruppen geeignet. Kinder unter 8 Jahren dürfen die Anlage nur in Begleitung nutzen.

