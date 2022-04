Einsatz in Wolfsburg Feuerwehr löscht brennenden Baumstumpf in Vorsfelde ab

In der Nacht zu Dienstag ist die Feuerwehr Vorsfelde zu einem brennenden Baumstumpf alarmiert worden. Diesen hatte ein aufmerksamer Radfahrer bemerkt, die Feuerwehr alarmiert „und die Kräfte um Einsatzleiter Volkmar Weichert vorbildlich eingewiesen“, berichtet die Vorsfelder Feuerwehr.

Der Baumstumpf befand sich am Mittellandkanal, in Höhe dem Vorsfelder Düker. Als die Feuerwehrleute gegen 2.39 Uhr alarmiert wurden, müsse deser schon eine Weile gebrannt haben – so weit wie das Feuer in den großen, teils hohlen Baumstumpf vorgedrungen sei. Lesen Sie auch: Müllcontainer in Wolfsburg brannten – Polizei sucht Zeugen

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Feuerwehr muss mit Kettensäge an Baumstumpf heran

Mit der Kettensäge rückte die Feuerwehr dem Baumstumpf zu Leibe. Foto: Feuerwehr Vorsfelde

„Dies war auch die Schwierigkeit für die Einsatzkräfte: Dass sie nicht an alle Stellen im Baum herankamen“, berichtet Weichert. So wurde die Kettensäge eingesetzt, um sich einen besseren Zugang zu den Hohlräumen zu verschaffen.

Zum Ende wurde Sand zum Verschließen der Löcher und Ablöschen der letzten Glutnester verwendet. Wieso der Baumstumpf brannte, ist noch ungeklärt.

Mehr aus Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de