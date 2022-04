Wolfsburg. Die Einbrecher am Klieversberg drangen am Karsamstag durch ein Fenster ein. Wolfsburgs Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise zur Tat.

Polizei Wolfsburg Polizei: Unbekannte steigen in Wohnhaus in Wolfsburg ein

In der Röntgenstraße im Wolfsburger Ortsteil Klieversberg ist am Karsamstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen worden. Das berichtet Wolfsburgs Polizei. Was genau die Täter hierbei erbeuteten und auf welche Höhe sich der Gesamtschaden, sei Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Nach Kenntnissen der Polizei gelangten die Unbekannten am Samstagabend zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr an die Rückseite der im Hochparterre gelegenen Wohnung. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses in die Wohnung ein. Lesen Sie auch: Wolfsburger Einbruchsopfer- „Die Angst ist da“

Wolfsburgs Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Anschließend betraten und durchsuchten sie verschiedene Zimmer und die darin befindlichen Möbel nach sich lohnender Beute. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Als die Wohnungsinhaber gegen 22.30 Uhr wieder in ihre Bleibe zurückkehrten, entdeckten sie den Einbruch und alarmierten die Polizei.

Diese hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 4646-0 entgegen.

red

