Wolfsburg. Ab dem 25. April gibt es das Angebot der Stadt Wolfsburg. Es richtet sich unter anderem an Menschen mit Behinderungen. Drei Impfstoffe gibt es.

Corona Gegen Corona: Impfteams machen Hausbesuche in Wolfsburg

Die Mobilen Impfteams der Stadt Wolfsburg bieten ab dem 25. April, werktags von Montag bis Freitag, Hausbesuche zur Durchführung von Corona-Schutzimpfungen im Stadtgebiet an. Das neue Angebot des Geschäftsbereichs Gesundheit richtet sich an Personen, die die öffentlichen Impfangebote aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund einer Behinderung nicht wahrnehmen können.

Die Mobilen Impfteams führen in Begleitung eines Impfarztes/einer Impfärztin im Rahmen der Hausbesuche Erst-, Zweit-, Dritt- sowie Viertimpfungen auf Grundlage der aktuellen Empfehlung der STIKO (Ständige Impfkommission) durch. Als Impfstoffe stehen Biontech und Moderna zur Verfügung. Weiterhin können Erstimpfungen auch mit dem Impfstoff Novavax durchgeführt werden.

Anmeldung für einen Hausbesuch des Impfteams per Telefon oder E-Mail

Die Anmeldung kann telefonisch über die Corona-Hotline des Geschäftsbereichs Gesundheit unter (05361) 285050 (Montag bis Donnerstag 09 bis 15 Uhr, Freitag von 09 bis 12 Uhr) oder per E-Mail über mobil-impfen@stadt.wolfsburg.de erfolgen. Folgende Daten werden für die Anmeldung benötigt: Name, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer der zu impfenden Person, bei Bedarf Name und Telefon eines Ansprechpartners, Datum der letzten Impfung sowie gewünschter Impfstoff.

Zur Terminvereinbarung wird sich die Koordinierungsstelle der Mobilen Impfteams unmittelbar nach der Anmeldung mit den Impflingen bzw. den genannten Ansprechpartner in Verbindung setzen.

