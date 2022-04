Ukraine-Hilfe: New Yorker Gemeinde unterstützt Wolfsburgs Kirchen

Wolfsburg/New York. Eine deutschsprachige katholische Gemeinde in New York hat Geld für Wolfsburger Hilfsprojekte gesammelt. Eine stolze Summe ist zusammengekommen.

Die Anteilnahme an dem Schicksal der Menschen in der Ukraine ist groß. Viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburg möchten helfen. Dem Engagement der Wolfsburger Kirchengemeinden hat sich nun auch die Deutschsprachige Katholische Gemeinde New York angeschlossen. Die Gemeinde hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. 12.000 US-Dollar für die Wolfsburger Ukraine-Hilfe sind zusammenkommen.

„Auch wir sind tief betroffen und entsetzt über das unermessliche Leid, das der unsägliche Krieg gegen die Ukraine Tag für Tag verursacht“, betont der New Yorker Pfarrer Christian Göbel. Die Gemeinde habe gemeinsam mit anderen amerikanischen Partnergemeinden Gebetsabende und Gottesdienste im besonderen Gedenken an die Menschen in der Ukraine organisiert. Das Zeichen: „Wir sind nicht ohnmächtig. Wir können mitfühlen, wir können Solidarität üben, wir können im Gebet verbunden sein“, erklärt Göbel.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch zum Thema:

12.000 US-Dollar für Wolfsburger Ukraine-Hilfe

Ein echter Lichtblick in dieser tragischen und traurigen Situation sei die großartige Hilfsbereitschaft und der unermüdliche Einsatz vieler Menschen. Darunter auch das Wolfsburger Projekt. „Wir sind froh und dankbar, dass wir uns mit einer Spendenaktion der Initiative anschließen dürfen“, sagt der New Yorker Pfarrer. Er ergänzt: „Es tut gut zu wissen, dass durch das Wolfsburger Projekt Hilfe direkt zu den Menschen kommt, die sie am meisten benötigen.“ Rund 12.000 US-Dollar haben die New Yorker gesammelt, die nun in die Wolfsburger Hilfsinitiative fließen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de