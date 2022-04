Ukrainische Mädchen lernen in Wolfsburg Schwimmen

In dem für Frauen geplanten Osterferien-Intensivkurs der Flüchtlingshilfe Wolfsburg waren kurzfristig Plätze frei geworden. Schnell fanden sich zwölf ukrainische Mädchen, die einsprangen und dieses Angebot gern annahmen. So hatten die Geflüchteten in der ersten Ferienwoche täglich eine erfreuliche Abwechslung, wie es in der Mitteilung der Flüchtlingshilfe heißt.

Eine elfjährige Helferin brachte russische Sprachkenntnisse mit und konnte dann übersetzen, wenn es mal Verständigungsprobleme gab. Neun Mädchen schafften sogar das Schwimmabzeichen in Bronze und können als sichere Schwimmerinnen nun auch demnächst die Freibäder oder den Allersee besuchen.

Eine ukrainische Schwimmtrainerin arbeitet im Trainer-Team mit

Dank der spontanen Zusage einer weiteren frei gewordenen Schwimmzeit am Sonntagnachmittag durch die Bäderbetriebe der Stadt Wolfsburg wird bereits am kommenden Sonntag (24. April) ein weiterer Schwimmkurs, diesmal vorrangig für ukrainische Jungen, angeboten. Dies ist möglich, da ein weiteres Trainer-Team parallel zum Samstagskurs dafür verantwortlich ist, in dem unter anderem auch eine geflüchtete ukrainische Schwimmtrainerin mitarbeiten wird. Zwei weitere Trainer sprechen sogar Russisch, so dass es auch in diesem Kurs keine Verständigungsprobleme geben wird.

Ab Ende Mai wird es noch einen Samstagskurs geben und in der ersten Sommerferienwoche wieder einen Intensivkurs, berichtet die Flüchtlingshilfe. Diese Kurse stehen wieder allen daran Interessierten offen, allerdings müssen sie mindestens acht Jahre alt sein.

