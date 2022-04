Wolfsburg. Ein 71-Jähriger Autofahrer wollte in den Heinenkamp abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Eine Radfahrerin prallte auf seine Windschutzscheibe.

(Symbolbild) Am Wolfsburger Heinenkamp ist es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Polizei Wolfsburg Radfahrerin übersehen: Schwerer Unfall am Wolfsburger Heinenkamp

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin hat sich am Mittwochmittag auf der Landstraße L295 an der Abzweigung zur Straße Heinenkamp ereignet.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein 71-jähriger Wolfsburger gegen 13 Uhr die Landstraße aus Richtung Kreisel kommend in Richtung A39 und wollte nach rechts in den Heinenkamp abbiegen. Hierbei übersah er eine 43-jährige Radfahrerin, die den Radweg in Richtung Hattorf befuhr.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe des VW Tiguan prallte und anschließend auf der Fahrbahn aufschlug. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Radfahrerin kommt schwer verletzt ins Wolfsburger Klinikum

Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung und ein hinzugezogener Notarzt versorgten die Schwerverletzte und brachten sie anschließend ins Wolfsburger Klinikum, wo sie stationär aufgenommen wurde. Am Auto entstand ein Schaden von mindestens 2.500 Euro, am Fahrrad der 43-Jährigen nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 200 Euro.

red

