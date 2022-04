Wolfsburg. Drama und Tränen: In der zweiten Folge der TV-Show „Kampf der Realitystars“ wurde der Wolfsburger Influencer nur mit halboffenen Armen begrüßt.

Wolfsburger Influencer Wolfsburger Enrico Elia bei RTL 2 – so lief sein erster Auftritt

Das war kein Selbstläufer – als der Wolfsburger Enrico Elia seinen ersten Auftritt bei „Kampf der Realitystars“ auf RTL 2 hat, sind seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter erst mal skeptisch. Wer ist bloß dieser Unbekannte, der an der Seite der „Megastars“ um den Titel und 50.000 Euro kämpfen will?

Als relativ unbekannte Größe hatte der 20-jährige Elia, der in Wolfsburg unter anderem bei Superleggera arbeitet, sich denn auch bei dem TV-Sender beworben. „Ich wollte schon immer ins Fernsehen“, sagte er unserer Zeitung vorab. Und da machte er in der zweiten Folge am Mittwoch als Überraschungsgast eine gute Figur neben den mehr oder weniger etablierten Prominenten des Formats.

Kennt man den? Mitstreiter von „Kampf der Realitystars“ sind skeptisch

Die gaben sich allerdings erst einmal missgünstig. Nach dem Motto „Muss man den kennen?“ fragten Elias Mitstreiter sich, wie der Unbekannte aus Wolfsburg zu der Ehre kommen konnte, an ihrer Seite im Fernsehen zu erscheinen. Die Antwort: Er hatte sich beworben!

Enrico Elia ist bei „Kampf der Realitystars“ dabei. Foto: Paris Tsitsos / RTL ZWEI

Mit einer Bewerbungsmappe unterm Arm tauchte Enrico Elia dann auch vor den anderen Realitystars in der „Sala“ in Thailand auf. Darin: Einige Zeitungsartikel aus Wolfsburg. Seine Geschichte sorgte für etwas abschätzige Blicke, aber auch für Zuspruch: Im Gegensatz zu vielen anderen Sternchen des Realityformats wirkt der 20-Jährige aber auch einfach zu sympathisch.

Erste Dramen passieren schon beim ersten Auftritt

Zum Glück nehmen sich ja weder die Realitystars selbst, noch ihr Sender RTL 2 zu ernst. Dass es hier nicht um Hochkultur geht, sondern um Basisunterhaltung, ist allen klar. Immerhin, hier ist alles echt, beteuerte Enrico Elia im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ernste Drämchen bekam Enrico in seiner ersten Folge, welche als zweite des Formats am Mittwoch ausgestrahlt wurde und online unter RTL Now abrufbar ist, bereits zu spüren. Es gab unschöne Worte und erste Seitenhiebe. Die ständige Überwachung durch Kameras und Mikros habe ihm zu schaffen gemacht, berichtete der Wolfsburger unserer Zeitung.

In der nächsten Woche geht es für Enrico Elia weiter: Ihn erwarten weitere Spiele, Eliminationsrunden und bestimmt noch mehr Drama. Die dritte Folge läuft am Mittwoch, 27. April, um 20.15 Uhr auf RTL 2.

