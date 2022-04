Wolfsburg. Auch Orsay zieht aus. Es sind aber auch einige Neueröffnungen und Umbauten geplant. Welche Veränderungen in dem Einkaufszentrum geplant sind.

Ende Juni ist Schluss: Dann schließt die VfL Fan-Welt in der Wolfsburger City-Galerie.

Einkaufen in Wolfsburg

Einkaufen in Wolfsburg VfL Wolfsburg schließt Fan-Shop in der Wolfsburger City-Galerie

VfL-Schals, Trikots, Mützen und Co.: Wer sich mit grün-weißen Fan-Artikeln ausrüsten möchte, kann das ab Ende Juni nicht mehr im Fan-Shop in der Wolfsburger Innenstadt machen. Zum 25. Juni schließt der VfL Wolfsburg die Fan-Welt in der City-Galerie.

Grund sei das veränderte Kaufverhalten der Fans. „Ein Großteil der Umsätze wird inzwischen über unseren Online-Shop gemacht. Außerdem wollen wir unseren Standort Allerpark weiter aufwerten und die Kundenfrequenz hier erhöhen“, erklärt VfL-Marketing-Chefin Verena Kögler. Der Shop im Fan-Haus an der Volkswagen-Arena ist aktuell nur an Spieltagen geöffnet. Ab Ende Juni sollen die Öffnungszeiten dann ausgeweitet werden – und zwar montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

VfL-Artikel können Fans darüber hinaus im Wolfsburg-Store der WMG am Hauptbahnhof, im neuen Shop der Autostadt sowie bei einigen Supermärkten und Tankstellen im Stadtgebiet erwerben. „Alle Mitarbeitende werden übernommen und arbeiten im Fan-Shop“, so Kögler.

VfL-Fan-Shop: Gespräche mit möglichen Nachmietern laufen bereits

Dass der VfL-Shop in der City-Galerie nach zehn Jahren schließt, bedauert Center-Manager Andreas Schwarzkopf. „Das ist natürlich schade, aber wir akzeptieren die strategische Entscheidung des VfL“, betont Schwarzkopf. Für die Ladenfläche im Erdgeschoss der City Galerie – zwischen Hallhuber und S. Oliver – gebe es bereits Interessenten. „Wir sind aktuell in Gesprächen mit Mode- und Dienstleistungsunternehmen“, sagt der Center-Manager.

Für das ehemalige Testzentrum neben Tchibo steht der neue Mieter hingegen schon seit einigen Wochen fest: Ende Mai eröffnet die dänische Handelskette Søstrene Grene eine Filiale in Wolfsburg. „Es werden Musiker und Tänzer vor Ort sein“, kündigt der Center-Manager an. Der offizielle Eröffnungstermin ist noch nicht final, aber für den 20. Mai anvisiert.

Neuigkeiten gibt es auch vom Deko-Geschäft Nanu Nana im ersten Stock des Einkaufszentrums: Die Wolfsburger Filiale erhält ein komplett neues Erscheinungsbild. Während der Renovierungen bleibt der Laden ab dem 9. Mai geschlossen. Die Wiedereröffnung ist für den 27. Mai geplant. Bei New Yorker sind die Modernisierungsmaßnahmen bereits abgeschlossen, beim Elektronikmarkt Saturn im Untergeschoss laufen die letzten Arbeiten. Gut 15 Jahre nach der Eröffnung hat das Unternehmen den Mietvertrag mit der City-Galerie verlängert.

Lesen Sie auch:

Auch die Männermarke Engbers bleibt Wolfsburg mit einem Standort in der City-Galerie erhalten. Das Modeunternehmen hat Anfang April eine neue, größere Ladenfläche neben Orsay eröffnet. Die Marke befand sich zuvor in einem anderen Flügel der City-Galerie. Der neue Store wurde um die Zweitmarke Emilio Adani erweitert. „Über die Nachvermietung sind wir sehr glücklich, da wir somit die Herren-Modekompetenz erweitern“, sagt Schwarzkopf.

Acht von rund 100 Shops in der City-Galerie stehen leer

Neben den Neueröffnungen und Umzügen gibt es in dem Einkaufszentrum allerdings noch immer Leerstände: Acht von rund 100 Shops stehen derzeit leer. Die Modemarke Orsay schließt deutschlandweit mehrere Filialen, darunter auch die Wolfsburger Dependance. Test- und Impfzentrum sind Ende März ausgezogen. „Wir sind im engen Austausch sowie in Gesprächen mit unterschiedlichen Konzepten, um unsere Besucherinnen und Besucher zeitnah einen erweiterten Branchen-Mix zu präsentieren“, so Schwarzkopf.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de