35-jähriger Alkoholfahrer bedroht Wolfsburger und tritt Beamte

Am Donnerstagnachmittag konnte die Polizei mithilfe des beherzten Eingreifens von Zeuginnen und Zeugen einen 35-Jährigen stoppen, der mit fast 3 Promille auf der Braunschweiger Straße in Wolfsburg unterwegs war und offenbar vorher mit dem Auto bereits einige Hindernisse touchiert hatte. Das teilt die Wolfsburger Polizei mit.

Am Donnerstag fiel mehreren Menschen gegen 15 Uhr ein VW Passat auf, der auf der Braunschweiger Straße in Richtung stadteinwärts in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Der Wagen kam dabei auch auf den Mittelstreifen und touchierte dort die Leitplanke. Die Zeugen alarmierten die Polizei und beobachteten, wie der dunkle VW Passat auf das Gelände einer Tankstelle fuhr.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alkoholfahrer droht Helfer und tritt nach Polizeibeamten

Nachdem der Fahrer des Passats seinen Wagen noch über einen Bordstein lenkte und endlich zum Stehen kam, wurde er von einem Zeugen angesprochen. Daraufhin stieg der 35-jährige Fahrer des VW aus seinem Auto und bedrohte den Zeugen.

Der Zeuge bekam Hilfe von weiteren Passanten, die sich auf dem Tankstellengelände befanden. Mit vereinten Kräften konnten die Helfenden den sichtlich betrunkenen VW-Fahrer festhalten, bis die alarmierte Polizei eintraf. Gegenüber der Polizei verhielt sich der 35-Jährige weiterhin äußerst aggressiv, so dass die Beamten dem Fahrer Handfesseln anlegen mussten.

Lesen Sie mehr aus Wolfsburg:

Am Auto stellten die Beamten rundum Beschädigungen fest, die von einem oder mehreren Verkehrsunfällen herrühren könnten. Die Ermittlungen hierzu laufen laut Polizei. Da der 35-Jährige deutlich alkoholisiert war, nahmen ihn die Beamten mit ins Klinikum Wolfsburg für eine Blutprobe. Dabei wehrte sich der 35-Jährige und versuchte Einsatzkräfte zu treten.

Nach der Blutentnahme wurde der 35-Jährige zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, um seinen Rausch ausschlafen zu können. Erst hier war der stark alkoholisierte Mann bereit einen Alkoholtest durchzuführen, welcher einen Wert von 2,79 Promille ergab. Der 35 Jahre alte Wolfsburger wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Widerstandes vor Gericht verantworten müssen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de