Nostalgie-Zug fährt von Wolfsburg aus an die Ostsee

Wolfsburg. Ein Intercity aus den 80er Jahren wird für diese besondere Fahrt eingesetzt. Morgens geht’s in Wolfsburg los und abends von der See zurück.

Das wird eine besondere Zugfahrt: Am Samstag, 11. Juni, fährt ein Nostalgie-Intercity aus den 80er Jahren von Wolfsburg aus zu einem Tagesausflug nach Rostock und Warnemünde. Los geht’s gegen 9.15 Uhr, Rückankunft ist für 20.35 Uhr vorgesehen. Unterwegs soll ein Barwagen für das leibliche Wohl sorgen.

Zuglok ist die imposante Schnellfahr-Elektrolok der Baureihe 103 der ehemaligen Deutschen Bundesbahn, die einst in den 1970er Jahren das Intercity-Netz mit diesen Lokomotiven und mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde schnellen Zügen aufbaute. Der Wagenpark in der authentischen Farbgebung der 1980er Jahre besteht aus gemütlichen und besonders komfortablen Wagen der 1. und 2. Klasse und soll auch heute noch den Charme der Intercity-Züge dieser Epoche versprühen. Die Fahrt im nostalgischen Sonderzug, der vom DB-Museum Koblenz gepflegt und einsatzfähig vorgehalten wird, sei an sich schon die Reise wert.

Ziel der besonderen Fahrt von Wolfsburg sind Rostock und Warnemünde

Ziel der Reise ist die alte Hansestadt Rostock sowie der direkt an der Ostsee gelegene Stadtteil Warnemünde. Der rund fünfstündige Aufenthalt bietet genug Zeit am Warnemünder Strand zu spazieren oder an einer Straßenbahnfahrt in Rostock oder an einer Hafenrundfahrt per Schiff ab Warnemünde teilzunehmen. Oder man erkundet die Städte im Rahmen einer Stadtführung zu Fuß. Und wer es ganz gemütlich mag, der kann einen Nachmittag im Strandkorb in Warnemünde entspannen.

Die Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt kosten in der 2. Klasse für Erwachsene 89 Euro, Kinder von 4 bis 16 Jahren zahlen 59 Euro, in der 1. Klasse sind die Fahrkarten 20 Euro teurer. Stadtführung, Schiffs- und Straßenbahnfahrt sind nicht im Fahrpreis enthalten. Weitere Infos und Fahrkartenbestellungen telefonisch unter (02041) 3484668 oder unter www.nostalgiezugreisen.de.

