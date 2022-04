Trunkenheit und Drogen am Steuer – die Polizei Wolfsburg berichtet von zwei Fällen am Wochenende (Symbolbild):

Polizei Wolfsburg Betrunkener rammt Laterne in Wolfsburg und fährt weiter

Die Polizei hat am späten Freitagabend einen betrunkenen Autofahrer nach einem Unfall aus dem Verkehr gezogen und damit womöglich Schlimmeres verhindert. Das berichtet die Polizei Wolfsburg am Sonntag.

Laut den Ermittlungen war ein 34-Jähriger mit seinem VW Passat beim Rechtsabbiegen von der Schulenburgallee auf die Oebisfelder Straße von der Fahrbahn abgekommen und und gegen eine Straßenlaterne und einen Leitpfahl geprallt. Anschließend fuhr er weiter, trotz eines beschädigten Kotflügels.

Zeugen beobachteten den Unfall allerdings, folgten dem Mann und verständigten die Polizei. Auf der Nordsteimker Straße konnten die Beamten den Wagen anhalten. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,69 Promille, berichtet die Polizei weiter. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort ein. Zudem untersagten sie die Weiterfahrt.

Ohne Führerschein auf Kokain in Wolfsburg unterwegs

Zudem berichtet die Polizei am Sonntag von einem weiteren Fall, der sich bereits am Freitag zugetragen hatte. Demnach wurden die Beamten auf der Rothenfelder Straße gegen 14.45 Uhr auf einen Ford aufmerksam, bei dem die Beifahrerin den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei einer anschließenden Kontrolle in der Kolpingstraße zeigte sich: Der Fahrer hatte gar keinen Führerschein und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen.

Laut Polizei räumte der 28-Jährige ein, vor einigen Tagen Kokain konsumiert zu haben. Ein entsprechender Schnelltest verlief positiv. Die Beamten stellten zur Gefahrenabwehr den Autoschlüssel sicher.

