Wolfsburg. Teile der Langen Straße in Vorsfelde sind voll gesperrt, Ampel auf der Nordhoff-Straße wird erneuert. Wir erklären, wo der Verkehr umgeleitet wird.

Umleitungen, Straßensperrungen und Baustellen: Autofahrerinnen und Autofahrer in Wolfsburg müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Baustellen in Wolfsburg

Baustellen in Wolfsburg Baustellen und Umleitungen in Wolfsburg: Das müssen Sie wissen

In den kommenden Tagen und Wochen müssen sich Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf Baustellen, Straßensperrungen und Umleitungen im Stadtgebiet und den Ortsteilen einstellen. Grund sind Bauarbeiten. Wir haben für Sie zusammengetragen, was Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer wissen müssen:

Lange Straße in Vorsfelde für einen Monat voll gesperrt

Ab Montag, 25. April, beginnt die LSW mit Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten zur Strom- und Fernwärmeversorgung sowie Verlegung von Telekommunikationsinfrastruktur auf Höhe Lange Straße, Hausnummern 17 bis 20, im Zentrum von Vorsfelde. Während der Baumaßnahme ist es notwendig, die Lange Straße ab Hausnummer 1, von der Einmündung Amtsstraße, in nördlicher Richtung bis zur Hausnummer 26, Einmündung An der Propstei, voll zu sperren. Das teilt das Unternehmen mit. Eine Umleitung soll entsprechend ausgeschildert sein.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alle Häuser und Geschäfte seien weiterhin fußläufig erreichbar. Allerdings sei der Lieferverkehr für Lastwagen stark eingeschränkt. Die Anlieferung von Waren könne nur mittels kleinerer Transporter oder über eine Seitenstraße erfolgen. Ferner stehe nur begrenzt Parkraum für Privatfahrzeuge zur Verfügung.

Die Arbeiten für eine moderne Versorgungsinfrastruktur sollen voraussichtlich vier Wochen in Anspruch nehmen. Die LSW habe alle betroffenen Anwohner im Vorfeld informiert und um Verständnis für diese notwendige Baumaßnahme gebeten. Ferner weist der Energieversorger darauf hin, dass es im Zuge der Um- und Einbindearbeiten zu kurzzeitigen Versorgungsunterbrechungen kommen wird.

Die WVG-Linien 203 und 223 sowie einige Schulfahrten der Linie 216 können die Haltestellen „Ütschenpaul“, „Petruskirche“ und „Obere Tor“ in Richtung Schulzentrum Eichholz nicht anfahren. Die Umleitung erfolgt über die Straße „An der Meine“, „Meinstraße“ und „Carl-Grete-Straße“ gefahren. Auf Höhe der Feuerwehr wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet und zusätzlich wird die Haltestelle „Roßplatz“ angefahren. Die KVG-Linie 380 fährt in dem genannten Zeitraum in Richtung Wolfsburg ab der Haltestelle „Am Drömlingstadion“ direkt zur Haltestelle „Allerwiesen“.

Ampel auf der Heinrich-Nordhoff-Straße wird erneuert

Ab Montag, 25. April, wird die Ampel im Bereich Heinrich-Nordhoff-Straße/Major-Hirst-Straße erneuert. Das teilt die Stadt mit. Während der Tätigkeiten bleibt die Ampel abgeschaltet. Für den Fahrzeugverkehr aus den Nebenrichtungen Major-Hirst-Straße und Hermann-Münch-Straße wird aus Gründen der Verkehrssicherheit nur das Rechtsabbiegen zugelassen. Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße wird der Verkehr je Fahrtrichtung auf eine Spur reduziert. Die Haltestellen auf der Heinrich-Nordhoff-Straße werden von der Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG) nicht weiter angefahren. Fahrgäste werden gebeten die Haltestelle Grauhorststraße zu nutzen. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Freitag, 29. April, in den Nachmittagsstunden abgeschlossen sein.

Wiesenstraße in Wendschott gesperrt

Die Wiesenstraße in Wendschott wird ab Montag, 25. April, und bis voraussichtlich zum 27. Mai voll gesperrt. Auf Höhe Bergmannkamp zwischen Hausnummer 3 und 5 finden Änderungen an der Schachtentwässerung statt. Dadurch ist die Zufahrt in die Wiesenstraße für die Zeit der Bauarbeiten nicht möglich. Das teilt die Stadt mit.

Baustelle auf der A 39 in Wolfsburg

Auf der Autobahn 39 müssen die Verkehrsteilnehmer schon seit Ende Januar wieder mit einer Großbaustelle klarkommen. Seit 11. April bis voraussichtlich Ende Juli ist die südwestliche Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Sandkamp in Fahrtrichtung Braunschweig gesperrt. Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die ausgeschilderte Umleitung U 5 ­– Tappenbecker Landstraße, Hafenstraße und Wolfsburger Landstraße – bis zur Anschlussstelle Wolfsburg-West zu nutzen, wo sie dann auf die A 39 geführt werden. Weitere Infos dazu lesen Sie hier.

Lessingstraße in Wolfsburg teilweise gesperrt

Voraussichtlich noch bis zum 30. April kommt es zu Sperrungen in der Lessingstraße. Der Fuß- und Radweg sowie die Fahrbahn zwischen der Seilerstraße und dem Hotel Global Inn werden erneuert. Die Bauarbeiten beschränken sich auf die Ostseite der Lessingstraße, sodass eine Durchfahrt teilweise möglich bleibt. Radfahrer und Fußgänger werden umgeleitet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße.

Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, sodass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet. Die Beteiligten befinden sich bereits in Abstimmung mit den Anliegern und sind um eine möglichst zügige und reibungslose Durchführung der Arbeiten bemüht.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de