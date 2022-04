Vorsfelde. In der Vorsfelder Amtsstraße können Fahrräder repariert und gespendet werden. Mit eigenen Fahrrädern können Geflüchtete ihre Mobilität verbessern.

Hilfe für Flüchtlinge Interkulturelle Fahrradambulanz in Vorsfelde eröffnet

Die Fahrradwerkstatt des Flüchtlings-Unterstützerkreises Vorsfelde hat neue Räumlichkeiten bekommen. In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) können nun laut Mitteilung des Flüchtlings-Unterstützerkreises im DRK-Zentrum Vorsfelde in der Amtsstraße 35a einerseits Fahrräder repariert und gewartet, andererseits Fahrräder gespendet werden.

Seit fast sieben Jahren hilft der Unterstützerkreis Vorsfelde geflüchteten Menschen aus aller Welt bei der Integration in ihrer neuen Heimat. Die Fahrradwerkstatt sei von Beginn an ein wichtiger Baustein gewesen. Mit eigenen Fahrrädern könnten Geflüchtete ihre Mobilität in der Stadt deutlich verbessern.

Nach Stationen in Reislingen und der Stadtmitte kommt die Fahrradwerkstatt nun nach Vorsfelde. In Anspielung auf die Zusammenarbeit mit dem DRK nenne sie sich jetzt Interkulturelle Fahrradambulanz.

red

