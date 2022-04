85-Jährige ist schlauer – Diebstahl in Vorsfelde scheitert

Die Polizei in Vorsfelde bittet um Hinweise zu einem versuchten Handtaschendiebstahl in einem Discounter an der Meinstraße. (Symbolbild)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagvormittag versucht, in einem Discounter in der Vorsfelder Meinstraße einer 85 Jahre alten Seniorin die Handtasche zu stehlen. So berichtet es Wolfsburgs Polizei.

Die Frau war gegen 10 Uhr in dem Netto-Markt zwischen den Straßen Zum Heidgarten und Herrmann-Löns-Straße zum Einkaufen unterwegs. Hier bemerkte sie, wie ein Unbekannter sich an ihrer Handtasche zu schaffen machte. „Doch die Seniorin war schlauer als der Dieb, denn sie hatte zuvor ihre Tasche an ihrem Rollator befestigt.“ Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge lobt das Verhalten der 85-Jährigen: „Sie hat alles getan, um es solchen Langfingern so schwer wie möglich zu machen.“

85-Jährige reißt Handtasche wieder an sich

Als sie nun bemerkte, dass der Unbekannte ihre Handtasche stehlen wollte, riss sie diese an sich. Daraufhin machte der Unbekannte auf dem Hacken kehrt und verschwand. Der Mann war laut Polizeimeldung etwa 40 bis 45 Jahre alt, von schlanker Gestalt, trug eine Maske und war mit einem dunklen Jogginganzug bekleidet.

Die Polizei hofft nun darauf, dass anderen Kunden des Supermarktes der dunkel gekleidete Unbekannte aufgefallen ist und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Vorsfelde, Rufnummer (05363) 809700.

red

