Tierheim Wolfsburg: Liebenswürdige Katze Lucy sucht ruhiges Heim

Lucy sucht auf diesem Wege sehr, sehr schweren Herzens ein neues und vor allem liebevolles Zuhause, da sie sich in ihrem aktuellen nicht mehr wohlfühlt. Lucy ist schon 13 Jahre alt. Vor zweieinhalb Jahren hatte sie nach langer Zeit im Tierheim ein neues Zuhause gefunden und sich auch sehr schnell dort eingelebt. Sie hat Vertrauen aufgebaut, obwohl sie eine ängstliche und sensible Katze ist.

In der Zwischenzeit hat die Familie, bei der sie lebt, jedoch Nachwuchs bekommen – und damit ist Lucy ganz und gar überfordert. Der kleine Wirbelwind, der mittlerweile sehr agil ist, stresst sie sehr, und sie hat nicht mehr die Ruhe, die sie aufgrund ihres Wesens, aber auch ihres Alters eigentlich bräuchte.

Ab und zu traut sich Lucy auch raus in den Garten

Lucy ist eine sehr anhängliche Katze, die sich gerne bei einem in der Nähe aufhält und am Liebsten ihr Frauchen oder Herrchen für sich allein hat, ohne andere Tiere und Kinder. Sie ist eine sehr liebenswürdige, verschmuste und ruhige Katzendame. Sie schläft sehr viel, sitzt gern beobachtend am Fenster oder jagt liebend gern Katzenleckerlis hinterher. Ab und zu traut sich Lucy auch mal in den Garten, aber das ist kein Muss. Mit einem katzengeeigneten, großen Balkon wäre sie sicher auch zufrieden.

Lucy hat ein stolzes Alter erreicht, womit auch das ein oder andere Wehwehchen einhergeht. Sie bekommt zweimal am Tag Medikamente für ihre Arthrose und Schilddrüsenüberfunktion, die sie aber ohne Probleme einnimmt. Die Familie wünscht sich für Lucy nach eigener Aussage nichts sehnlicher, als dass sie noch einmal eine Chance bekommt, liebe Menschen zu finden, die sie genauso liebhaben. Sie habe es verdient, noch einmal in ein für sie geeignetes, ruhiges und liebevolles Zuhause zu ziehen, wo sie ihr Katzenleben in vollen Zügen genießen kann.

Wenn Lucy Ihr Interesse geweckt hat, melden Sie sich gerne im Tierheim Wolfsburg telefonisch unter (05362) 51063 oder per E-Mail an tierheim@wbg-wob.de, um einen Termin zu vereinbaren.

red

