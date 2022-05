Wolfsburg. Corona-Infizierte mussten bisher 10 Tage in Quarantäne. Der Zeitraum wird verkürzt. Auch für Kontaktpersonen gelten neue Regeln. Das ist zu beachten.

Eigentlich sollte die Isolation bei einer Corona-Infektion ab dem 1. Mai freiwillig sein, so ein Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Karl Lauterbach rückt jetzt von diesem Vorhaben ab.

Corona in Wolfsburg

Corona in Wolfsburg Neue Quarantäne-Regeln in Wolfsburg: Das müssen Sie wissen

Wer sich mit dem Corona-Virus angesteckt hat, musste bislang in Wolfsburg zehn Tage in Isolation. Doch seit Samstag, 7. Mai, gelten auch in der VW-Stadt neue Regelungen für Infizierte und Kontaktpersonen. Der Quarantäne-Zeitraum wird verkürzt. Und auch für Kontaktpersonen gelten neue Vorschriften.

„Damit werden nun deutliche Erleichterungen umgesetzt, wobei es für Personen mit Tätigkeit im medizinischen oder pflegerischen Bereich weitergehende Regelungen zur Freitestung gibt“, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Um trotz der gelockerten Regelungen Corona möglichst einzudämmen, seien Selbstverantwortung und Achtsamkeit gefordert. Die Regelungen gelten zunächst bis zum 4. Juni. Wir haben für Sie zusammengetragen, was zu beachten ist.

Wie lange dauert die Quarantäne in Wolfsburg?

Die Dauer der Quarantäne ist auf fünf Tage verkürzt. Sie endet – soweit 48 Stunden vor Ablauf der fünf Tage keine Symptome mehr bestehen – automatisch. Gezählt werden diese fünf Tage ab dem Tag nach dem Abstrich des PCR-Tests, der den Tag null der Quarantäne markiert. Symptome vor dem PCR-Test sind für die Dauer der Quarantäne nicht mehr relevant.

Für die neue Quarantänedauer gibt es keine Übergangsregelungen. Das heißt: Sie gilt auch für Personen, die sich bereits in Quarantäne befinden. Alte Verordnungen mit einer zehntägigen Quarantänedauer haben ab Samstag, 7. Mai, keinen Bestand mehr, für alle infizierten Personen gilt ab sofort die neue Fünf-Tage-Regelung.

Welcher Test muss am Ende der Quarantäne gemacht werden?

Wichtig: „Voraussetzung für die Beendigung der Quarantäne nach fünf Tagen ist eine vorherige 48-stündige Symptomfreiheit“, teilt die Stadt mit. Für alle Personen, die nicht im medizinischen und/oder im Alten- und Pflegebereich arbeiten, ist für die Beendigung ein selbstständig zu Hause durchgeführter Schnelltest ausreichend. Sollte dieser nach Ablauf der Quarantäne noch positiv sein, wird dringend empfohlen, in der Quarantäne zu verbleiben, bis der Selbsttest ein negatives Ergebnis anzeigt.

Welche Regelungen gelten für Pflegepersonal?

Für infizierte Personen, die im medizinischen Bereich oder Alten- und Pflegeheimen tätig sind, endet die Quarantäne bei vorausgehender 48-stündiger Symptomfreiheit ebenfalls nach fünf Tagen. Diese Personengruppe muss jedoch einen negativen professionell durchgeführten Bürgertest im Testzentrum oder einen negativen PCR-Test vorweisen und das Testergebnis dem Arbeitgeber oder der Einrichtungsleitung vorlegen, um ihre Tätigkeit wieder aufnehmen zu können. Bis dahin greift ein Tätigkeitsverbot.

Welche Regelungen gelten für Kontaktpersonen?

Kontaktpersonen von mit Corona infizierten Personen müssen sich ab sofort nicht mehr in Quarantäne begeben. Der jeweilige Impfstatus der Kontaktpersonen ist unbedeutend. Eine regelmäßige Selbsttestung sowie die selbstständige Reduzierung von Kontakten werden jedoch dringend empfohlen.

Kontaktpersonen, die im medizinischen Bereich und/oder in Alten- und Pflegebereich arbeiten, müssen sich ebenfalls nicht mehr in Quarantäne begeben, sich aber täglich vor Dienstantritt bis einschließlich fünf Tage nach dem Kontakt testen. Ein zu Hause durchgeführter Schnelltest ist ausreichend.

Wann und woher bekomme ich eine Arbeitgeberbescheinigung für die Quarantäne?

Die Bearbeitung der Corona-Fälle erfolgt möglichst zeitnah, allerdings könne es mehrere Tage dauern, bis die Quarantäne-Unterlagen zu Hause vorliegen. Das teilt die Stadt auf ihrer Internetseite mit. „Eine Bescheinigung für den Arbeitgeber wird aber nicht in jedem Fall beigefügt, oft ist die Quarantäneverfügung für den Arbeitgeber ausreichend“, heißt es dort. Positiv Getestete, die Symptome haben, können sich von ihrem Arzt krankschreiben lassen.

