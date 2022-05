Let’s Dance: Für Sarah Mangione ist im Viertelfinale Schluss

Wolfsburg. Zehn Wochen lang kämpfte sich die gebürtige Wolfsburgerin und Schauspielerin durch. Was Sarah Mangione aus der Tanzshow mitnimmt.

Sarah Mangione und Vadim Garbuzov sind am Freitagabend bei der RTL-Tanz-Show „Let’s Dance“ ausgeschieden.

Der große Tanz-Traum ist geplatzt: Die gebürtige Wolfsburgerin und Schauspielerin Sarah Mangione ist am Freitagabend bei„Let’s Dance“ ausgeschieden. Nach der Tanz-Show sind zwar ein paar Tränchen geflossen, im Gespräch mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig zeigte sich die 31-Jährige dennoch dankbar: „Ich nehme sehr viel mehr Selbstbewusstsein mit. Jetzt kann ich scheinbar doch zu meiner sehr weiblichen Seite stehen.“

Mangione und Tanzpartner Vadim Garbuzov eröffneten das Viertelfinale mit einem Charleston zum Song „We No Speak Americano“ von Yolanda Be Cool und Dcup. „Der schnellste unter allen Tänzen“, kündigte der Profi im Einspieler an. „Super“, ergänzte die Moderatorin etwas besorgt und schlug die Hände vor dem Gesicht zusammen.

Sarah Mangione bildete das Schlusslicht

Der Trio-Dance (Rumba) von Sarah Mangione, Vadim Garbuzov und Malika Dzumaev. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Nach dem Auftritt war der Profitänzer mit Mangiones Leistung aber zufrieden. Auch Juror und Choreograf Jorge González gefiel, was er sah: „Du warst dynamisch und rhythmisch. Ich glaube, du hast sehr gut angefangen“, urteilte er. Mit-Jurorin Motsi Mabuse sah das ähnlich. „Es hat mich gefreut, dich so frei und lebendig zu sehen. Sehr schön!“, sagte sie. Für Jury-Kollege Joachim Llambi hingegen war „zu wenig Charleston“ drin. Aber: „Alles andere war super!“ Am Ende bekam die 31-Jährige dennoch die wenigsten Punkte von den Juroren: Insgesamt 22 standen auf der Tafel.

In der zweiten Runde der Viertelfinal-Show standen dann die Trio-Tänze an. Dabei tanzen die Paare mit einem weiteren Profi zu dritt. Mit Vadim Garbuzov und Malika Dzumaev zeigte die gebürtige Wolfsburger eine Rumba zu „Don’t be so shy“ von Imany. „Das war viel stärker als der Charleston eben“, fand Llambi. Entsprechend gab es diesmal auch 25 Punkte für die ehemalige „Unter uns“-Darstellerin.

Am 20. Mai ist Finale – aber ohne Mangione

Für das Halbfinale nicht genug: Am Ende entschied sich zwischen Sarah Mangione und Amira Pocher, wer ins Halbfinale einzieht. Da für die gebürtige Wolfsburgerin nicht genügend Zuschauer-Anrufe eingegangen waren, musste sie die Show verlassen. Mit René Casselly, Mathias Mester, Amira Pocher und Janin Ullmann sind vier Promis eine Runde weiter gekommen. In zwei Wochen, am 20. Mai, findet das große Finale statt. Alle Folgen von Let’s Dance können Interessierte online auf RTL+ nachschauen.



