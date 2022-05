Wolfsburg. Die Suchthilfe Diakonisches Werk Wolfsburg beteiligt sich an der bundesweiten Aktionswoche. Das Programm für Angehörige und Betroffene im Überblick.

Suchtberatung Aktionswoche Alkohol: Diakonie Wolfsburg bietet Beratung an

„Wie ist deine Beziehung zum Alkohol?“ Diese Frage steht bei der bundesweiten „Aktionswoche Alkohol“ im Fokus. Die Beratungsstellen der Suchthilfe Diakonisches Werk Wolfsburg beteiligen sich laut einer Mitteilung mit einem vielseitigen Programm in Wolfsburg und Gifhorn.

„Unser Ziel ist es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und sie anzuregen, über den eigenen Alkoholkonsum nachzudenken“, erklärt Rouven Kleinert-Hauptman, Leiter der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Wolfsburg.

Telefonhotline ist Mittwoch und Freitag erreichbar

Das Programm informiert über den gesellschaftlichen Umgang mit der Volksdroge Nummer eins und über die Angebote der Suchthilfe. „Mit unserer Telefonhotline bieten wir Menschen die Möglichkeit, unkompliziert Kontakt zu uns aufzunehmen und sich über unser Angebot zu informieren“, erläutert Julia Pannier, Leiterin der Sucht- und Beratungsstelle in Gifhorn. Die Hotline ist am 18. Mai von 13.30 bis 15.30 Uhr und am 20. Mai von 10.30 bis 12.30 Uhr erreichbar unter der Telefonnummer: (05371) 57175.

Sucht betrifft nicht nur den Suchtkranken selbst. Jedes sechste Kind lebt mit einem suchtkranken Familienmitglied zusammen. Nadine Hartmann stellt Kinder, und wie sie den Alkoholmissbrauch ihrer Eltern erleben, in den Mittelpunkt ihres Vortrags am 18. Mai ab 13 Uhr, Nordsteimker Straße 3.

Tag der offenen Tür in der Fachstelle für Sucht

Rouven Kleinert-Hauptmann berät als erfahrener Suchttherapeut zum Thema kontrolliertes Trinken am 19. Mai ab 14.30 Uhr, Nordsteimker Straße 3. Am gleichen Tag findet von 9 bis 15 Uhr auch der Tag der offenen Tür der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, Nordsteimker Straße 3, statt. Interessierte, Angehörige und Betroffene können sich über das Hilfs- und Unterstützungsangebot der Beratungsstelle informieren.

Das Programm der „Aktionswoche Alkohol“ im Überblick:

Mittwoch, 18. Mai, 13.30 - 15.30 Uhr: Telefonhotline der Sucht- und Beratungsstelle Gifhorn mit Suchttherapeuten und -therapeutinnen für Interessierte, Betroffene und Angehörige, Telefon: 05371 57 175

Mittwoch, 18. Mai, 13-15 Uhr: Auch Kinder sind betroffen – Angehörigenarbeit in der Suchthilfe, Nordsteimker Straße 3, 38446 Wolfsburg.

Donnerstag, 19. Mai, 14.30-16 Uhr: Kontrolliertes Trinken – Mit Unterstützung zur Alkoholkonsumreduktion, Nordsteimker Straße 3, 38446 Wolfsburg.

Donnerstag, 19. Mai, 9-15 Uhr: Tag der offenen Tür – persönlicher Austausch mit Suchttherapeuten für Betroffene, Angehörige und Interessierte, Nordsteimker Straße 3, 38446 Wolfsburg.

Freitag, 20. Mai, 10.30-12.30 Uhr: Telefonhotline der Sucht- und Beratungsstelle Gifhorn mit Suchttherapeuten und -therapeutinnen für Interessierte, Betroffene und Angehörige, Telefon: 05371 57 175.

