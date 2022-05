Fast täglich Fälle – Wolfsburgs Polizei warnt vor Whatsapp-Betrug

Wolfsburgs Polizei erklärt, wie die Täter per Whatsapp-Nachrichten vorgehen.

Wolfsburgs Polizei registriert seit geraumer Zeit fast täglich Fälle von Betrügereien über Messengerdienste, bei denen sich meist im Ausland sitzende Täter als Angehörige der späteren Opfer ausgeben und in der Folge Geldzahlungen fordern.

„Die Summen belaufen sich dabei meist im niedrigen vierstelligen Bereich, sodass die Opfer erst gar nicht argwöhnisch werden und Geldbeträge auf ein ihnen mitgeteiltes Konto überweisen“, berichtet Wolfsburgs Polizeisprecher Thomas Figge. „Ist das Geld erst einmal überwiesen und der Betrug fliegt auf, ist es meist schon zu spät.“

Wolfsburgs Polizei erklärt: So funktioniert der Betrug über Whatsapp

In den bekannt gewordenen Fällen erhalten die Opfer per Whatsapp immer eine Nachricht, bei denen der angebliche Sohn oder die angebliche Tochter vorgeben, dass ihr Handy verloren gegangen oder defekt sei, und sie über ein anderes Handy nun mit ihrem Elternteil Kontakt aufnehmen.

Im weiteren Verlauf dieser Kommunikation äußert das angebliche Kind, dass es dringend eine Überweisung tätigen muss und ob das gewählte Elternteil diese nicht für sie tätigen könne, da sich die Zugangsdaten für das eigene Konto auf dem defekten Mobiltelefon befinden. „Als Zahlungsempfänger wird dem späteren Opfer sodann eine Bankverbindung übersandt.“

Tue sich das Elternteil noch schwer, dann werde seitens der Bittsteller emotionaler Druck aufgebaut, dass es doch so wichtig sei, da sonst Mahngebühren oder andere Repressalien drohten, und es werde versprochen, den geforderten Geldbetrag unverzüglich zu bezahlen. „Oft lassen sich die Opfer durch ihre emotionale Bindung und ihr Verantwortungsgefühl ihren Kindern gegenüber zu Geldzahlungen veranlassen. Ist der Betrag erst einmal gezahlt, so wird es schwierig sein, das Geld wieder zurück zu ordern, denn die Täter sitzen oft im Ausland.“

Das rät Wolfsburgs Polizei

Polizeisprecher Thomas Figge rät darum: „Seien sie misstrauisch. Geldforderungen, die unverzüglich beglichen werden müssen, gibt es in der seriösen Geschäftswelt selten.“ Angeschriebene sollten die Zahlung hinterfragen und den Kontakt per Anruf überprüfen. „Um ganz sicher zu sein, wählen Sie die Ihnen bislang bekannte Nummer des Angehörigen und überprüfen Sie den Sachverhalt auf seine Echtheit. Auch eine Kontaktaufnahme zu Geschwistern oder engen Freunden der angeblichen Kinder bringt oft Klarheit, da diese ebenfalls mit ihnen per Whatsapp kommunizieren und eine Störung oder der Verlust bekannt sein dürfte.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de