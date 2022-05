Polizei: Unbekannte brechen in Vorsfelder Grundschule ein

In die Grundschule am Drömling sind in dieser Woche Unbekannte eingedrungen. (Archivbild)

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in die Räume der Grundschule in der Schlesierstraße in Vorsfelde eingedrungen. Der Tatzeitraum dürfte laut Wolfsburgs Polizei zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, liegen. „Was die Täter hierbei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben“, erklärt die Polizei.

Soweit klar ist, dass die Täter vom Fußweg, der von der Schlesierstraße an der Schule vorbeiführt, auf den Hinterhof der Schule gelangten. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses ein. „Nachdem sie sich im Gebäude umgeschaut hatten, verließen sie wieder den Ort des Geschehens.“

Wolfsburgs Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können sich bei den Beamten auf der Polizeiwache unter (05361) 46460 zu melden.

red

