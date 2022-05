Diese Wolfsburger Schulen haben noch freie Plätze in Klasse 5

Wolfsburg. 596 Schülerinnen und Schüler meldeten sich an den fünf öffentlichen Gymnasien an. An diesen Schulen gab es ein Losverfahren.

Die weiterführenden Schulen in Wolfsburg erfreuen sich großer Beliebtheit. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der Schulanmeldungen für die 5. Klassen des kommenden Schuljahres leicht angestiegen, denn auch in den aktuellen 4. Klassen gebe es mehr Kinder als im Vorjahr, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Bisher lägen insgesamt 1292 Anmeldungen für die 5. Klassen vor. Bis zum Schuljahresanfang würden noch weitere Anmeldungen erwartet.

Gesamtschule und Gymnasium in Wolfsburg stark nachgefragt

Vor allem die Schulformen Gesamtschule und Gymnasium sind laut Stadt stark nachgefragt. Deshalb gab es an mehreren Schulen, wie schon in vorherigen Schuljahren, ein Losverfahren. Mehr Anmeldungen als freie Plätze gab es am Gymnasien Fallersleben, Phoenix Gymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium und an der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule.

An diesen Wolfsburger Schulen gab es ein Losverfahren

In der Folge konnten nicht alle Schülerinnen und Schüler, darunter auch Wolfsburger, einen Schulplatz an der gewünschten Schule erhalten. Sichergestellt sei aber, dass alle Schüler einen Schulplatz an der gewünschten Schulform erhalten. Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass per Ratsbeschluss festgelegt wurde, dass zunächst die bestehenden Schulkapazitäten an den städtischen, weiterführenden Schulen vollständig auszulasten sind, bevor neue geschaffen werden können. Diese Kapazitätsgrenze sei auch in diesem Schuljahr nicht überschritten worden. Für die insgesamt 600 verfügbaren Schulplätze der fünf öffentlichen Gymnasien meldeten sich 596 Schüler an, darunter 120 aus den angrenzenden Landkreisen.

Nachmeldetermine für weiterführende Schulen bis zum 9. Mai

Auch die zwei öffentlichen Gesamtschulen wurden gut nachgefragt: Nach derzeitigen Stand wollen 263 Schüler im nächsten Schuljahr diese Schulform besuchen, darunter 25 Schüler aus den Nachbarlandkreisen. Freie Schulplätze stehen unter anderem noch am Albert-Schweitzer-Gymnasium, an der Leonardo da Vinci Grund- und Gesamtschule, an der Wolfsburger Oberschule und an den Haupt- und Realschulen zur Verfügung.

Bis einschließlich 9. Juni finden die Nachmeldetermine in weiterführenden Schulen statt. Eltern, deren Kinder bisher keinen Schulplatz erhalten haben, können sich bei Fragen zur Schulwahl oder Schulanmeldung telefonisch an die Wolfsburger Schulberatung unter (05361) 28-1129 wenden.

