Wolfsburg. „Summer in the City“ heißt es vom 3. bis 18. Juni in der Innenstadt. Es gibt Palmen, Sand, Cocktails und Musik. Was die Besucher noch erwartet.

„Summer in the City“ heißt es vom 3. bis 18. Juni in der Wolfsburger Innenstadt. Auf dem Hugo-Bork-Platz sorgen Liegestühle, Palmen und Cocktails für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Freizeit in Wolfsburg Wolfsburger Hugo-Bork-Platz verwandelt sich in Wohlfühl-Oase

„Summer in the City“ heißt es vom 3. bis zum 18. Juni in der Wolfsburger Innenstadt. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) verspricht als Veranstalter einen entspannten Aufenthalt auf dem Hugo-Bork-Platz mit Liegestühlen, Palmen und Cocktails und einem bunten Unterhaltungsprogramm. Geöffnet ist täglich von 11.30 bis 19 Uhr. Sonntags sind die Angebote nicht verfügbar.

Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. Foto: Nina Stiller / WMG

Urlaubsstimmung mitten in der Wolfsburger Innenstadt

„Mit unserem Format ,Summer in the City‘ bringen wir Urlaubsstimmung mitten in die Wolfsburger Innenstadt. In sommerlichem Ambiente können alle Besucherinnen und Besucher entspannt verweilen und das abwechslungsreiche Angebot genießen“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Sommerbar mit Gin, Rum und Wein zum Genießen

Laut Pressemitteilung der WMG können sich Groß und Klein bis zum 18. Juni auf einer Minigolfanlage mit mehreren Bahnen kostenfrei messen. Interessierte können Schläger gegen Pfand vor Ort ausleihen. Der BGC Wolfsburg bietet am Freitag, 10. Juni, von 11 bis 16 Uhr einen kostenfreien Minigolfkurs für an.

Für das leibliche Wohl sorgt Gastronom Enzo. Zur Auswahl stehen verschiedene herzhafte Speisen. Franco Weber bietet an seinem Stand süße Speisen wie Schmalzkuchen an. Am Abschlusswochenende gibt es eine große Sommerbar mit verschiedenen Getränkespezialitäten, wie Gin, Rum und Wein zum Genießen. Die Sommerbar hat am Freitag, 17. Juni, von 15 bis 22 Uhr geöffnet und am Samstag, 18. Juni, von 12 bis 22 Uhr.

Livemusik in der Wolfsburger Innenstadt

Außerdem wird geboten: Livemusik von Oldies bis Pop-Hits, ein Open-Air-Kino oder auch Tanzshows für Kinder. Am 3. Juni tritt René Krebs mit seiner Band von 18 bis 19 Uhr auf. Ab 19.30 Uhr gibt es Discomusik der 80er, 90er und 2000er Jahre mit Simon und Stocki. Am 4. Juni treten von 19 bis 22 Uhr „Die Schnulzenreiter“ auf. Selecta Jahmike bringt am 9. Juni Caribian, Afro und Latin Vibes in die mittlere Porschestraße. Am 11. Juni gibt es um 16 Uhr einen Tanzkurs vom TV Jahn Wolfsburg „Dance für Kids“ für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Danach folgt eine Tanzshow des TV Jahn Wolfsburg. Am Abend treten The Cantles von 18 bis 22 Uhr auf der Bühne auf. Selecta Jahmike unterhält die Besucher am 16. Juni mit Reggaeton und Latin Music. Die XXXLutz Band sorgt am 17. Juni ab 19.30 Uhr für Unterhaltung, Hobbit Musictainment bildet am 18. Juni von 18 bis 22 Uhr den Abschluss. Am letzten Wochenende heizen DJs vor den Bandauftritten die Stimmung auf.

Alle Programmhöhepunkte im Überblick:

3. Juni (18-19 Uhr): René Krebs & Band.

3. Juni (ab 19.30 Uhr): Discomusik der 80er, 90er und 2000er Jahre mit Simon und Stocki.

4. Juni (19 22 Uhr): Die Schnulzenreiter.

9. Juni: Selecta Jahmike mit Caribian, Afro und Latin Vibes.

10. Juni (11-16 Uhr): Minigolfkurs des BGC Wolfsburg.

11. Juni (16 Uhr): Tanzkurs des TV Jahn Wolfsburg „Dance for Kids“ & Tanzshow.

11. Juni (18-22 Uhr): The Cantles.

16. Juni: Selecta Jahmike mit Reggaeton und Latin Music.

17. Juni (15-22 Uhr): Sommerbar.

17. Juni (19.30 Uhr): XXXLutz Band

18. Juni (12-22 Uhr): SommerBar

18. Juni (18-22 Uhr): Hobbit Musictainment.

