Neue Heimat für ukrainische Geflüchtete in Wolfsburg

Reislingen. Sahle Wohnen übergibt in Reislingen möblierte Wohnungen an Ukrainer. Nachbarn wollen als Integrationshelfer agieren.

„Wir wollen erreichen, dass die Menschen nach ihren fürchterlichen Kriegserlebnissen und den Strapazen ihrer Flucht zur Ruhe kommen können und sich gut aufgehoben fühlen.“ Thomas Schwarzenbacher, Geschäftsführer Wohnmanagement der Unternehmensgruppe Sahle Wohnen, übergab am Mittwoch drei Wohnungen der unternehmenseigenen Anlage in Reislingen an zehn ukrainische Geflüchtete. Zusätzlich zur Bereitstellung der Unterkünfte stellt die Unternehmensgruppe Sahle Wohnen laut einer Mitteilung auch das nötige Mobiliar und die Küchenausstattung zur Verfügung. „Seit jeher bemühen wir uns, die Menschen nicht nur mit Wohnraum zu versorgen, sondern ihnen ein zufriedenes Wohnen zu ermöglichen. Das ist unverzichtbar für ein selbstbestimmtes Leben“, so Schwarzenbacher.

Traumatisierten Menschen wieder ein sicheres Zuhause bieten

„In turbulenten Zeiten wie diesen, in denen Hunderttausende Kriegsvertriebene aus der Ukraine quasi über Nacht in Deutschland mit Wohnraum versorgt werden müssen, empfinden wir es als ein Gebot unserer Partnerschaft, den betroffenen Kommunen so schnell wie möglich zu helfen. So ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, auch der Stadt Wolfsburg Wohnungen zur Unterbringung der Ukrainerinnen und Ukrainer anzubieten“, erklärt Albert Sahle, Mitinhaber der Unternehmensgruppe Sahle Wohnen.

Wohnungen an der Von-Droste-Hülshoff-Straße und dem Gerta-Overbeck-Ring

Ebenso wie in Wolfsburg stellt Sahle Wohnen auch in weiteren seiner mehr als 40 Standorte in Deutschland geeigneten Wohnraum für aus der Ukraine Geflüchtete zur Verfügung, um die akute Not zu lindern und den zumeist traumatisierten Menschen wieder ein sicheres Zuhause zu bieten. Eine Besonderheit des vom Unternehmen ohnehin geförderten nachbarschaftlichen Engagements der Mieterinnen und Mieter sei, dass Bewohnerinnen und Bewohner als Integrationshelfer und Begleitpersonen tätig werden wollen, um den fast ausschließlich allein geflohenen Müttern mit Kindern den Start in Deutschland zu erleichtern. Mit der Bereitstellung der Wohnungen an der Von-Droste-Hülshoff-Straße und dem Gerta-Overbeck-Ring will Sahle Wohnen seinen Beitrag zur Unterbringung der nach Angaben des Unternehmens etwa 1500 in Wolfsburg erwarteten Geflüchteten aus der Ukraine leisten.

„Wir wissen, dass Wohnen seit jeher Leben in Gemeinschaft ist. Das galt schon in der Steinzeit und gilt auch heute noch in unserer modernen Zeit. Daher bemühen wir uns – sogar mit der eigens von uns gegründeten Gesellschaft Parea gGmbH – durch aktive Quartiersarbeit ein tragfähiges, nachbarschaftliches Netz zwischen den Bewohnern zu knüpfen. Nur so ziehen Toleranz und Rücksichtnahme in die Wohnanlagen ein. Und wenn durch diese Arbeit sogar nachbarschaftliche Hilfe erwächst, gehört zufriedenes Wohnen untrennbar zum Charakter der Wohnanlage“, gibt sich Albert Sahle zuversichtlich.

