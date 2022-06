Pfingstmontag öffnet Wolfsburgs einzige Bockwindmühle

Wolfsburg. Am Pfingstmontag ist die Bockwindmühle in Wolfsburg-Kästorf geöffnet. Auch andere Mühlen in der Umgebung warten darauf, erkundet zu werden.

Wer am Pfingstmontag noch nichts vorhat, kann Wolfsburgs einzige Bockwindmühle besuchen. Das Stadtmuseum lädt am 6. Juni zu Besichtigungen der Kästorfer Mühle am Pfadfinderweg ein. Für Kinder haben die Mitarbeiter ebenfalls etwas im Programm. Auch an weiteren Mühlen in der Umgebung dürfte ordentlich was los sind.

Traditionell wird an Pfingsten in Deutschland der Mühlentag begangen. Die öffentliche Aufmerksamkeit gilt dann diesen ältesten Kraftmaschinen der Menschheit. In Wolfsburg steht die Schradersche Bockwindmühle im Fokus, deren Windmühlenflügel das Kästorfer Ortsteilwappen schmücken.

Von 11 bis 17 Uhr erläutert Museumsmitarbeiterin Gundula Zahr den Mühlenaufbau, den Prozess des Mahlens und die Besonderheiten des Müllerhandwerks. In früheren Zeiten rankten sich viele Legenden um Mühlen und Müller. Sie werden bis heute in Liedern besungen und kommen in so manchem Märchen vor. Auch darüber und über die kulturhistorischen Hintergründe ist am Aktionstag mehr zu erfahren.

Besichtigungen und Kinderprogramm an der Bockwindmühle Kästorf

Kinder können mit Hannah Steigmeier spielerisch erleben, wie wichtig die richtigen Windverhältnisse für die Arbeit der Müller waren. Steigmeier, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr Kultur im Stadtmuseum leistet, bietet ein buntes Mitmachprogramm für Familien an. Dabei entstehen Miniaturmühlen aus Papier und Pappe. Ebenso kann das Mahlen per Hand ausprobiert werden. Der Eintritt ist frei.

Die Schradersche Bockwindmühle steht seit gut 150 Jahren an ihrem Standort zwischen Kästorf und dem heutigen Stadtteil Kreuzheide. Die Bauweise ermöglichte eine Ausrichtung des Mühlengehäuses in den Wind. Namensgeber ist der letzte Müller Gustav Schrader. Er betrieb sein Handwerk am Pfadfinderweg von 1929 bis 1969.

In vergangenen Jahren kamen Hunderte zum Mühlentag. Familien und andere Interessierte, die am Deutschen Mühlentag keine Zeit haben, können sich im Stadtmuseum nach Sonderbesichtigungen erkundigen. Diese werden in den Sommermonaten angeboten. Anfragen werden unter (05361) 281040 oder unter der E-Mail-Adresse stadtmuseum@stadt.wolfsburg.de entgegengenommen.

Auch in der Wolfsburger Umgebung sind Mühlen geöffnet

Am Pfingstmontag öffnen auch andere Mühlen in der Region ihre Pforten. In Abbenrode im Landkreis Wolfenbüttel stellt etwa der Mühlenverein zwei historische Mühlen und die Heimatstube vor. Highlight dort ist die frisch restaurierte Abbenröder Bockwindmühle, die gerade neue Flügel bekommen hat. Um 10 Uhr findet ein Gottesdienst unter freiem Himmel statt. Danach beginnen Mühlenführungen, Führungen durch die Heimatstube und Filmpräsentationen im Mühlenkino über die Arbeit der Müller.

In Wahrenholz im Landkreis Gifhorn ist am Pfingstmontag eine historische Wassermühle aus dem Jahr 1425 voll in Betrieb. Wie in alten Zeiten laufen die Maschinen, und es finden fachkundige Mühlenführungen statt. Auf dem Mühlengelände bieten Aussteller zwischen 11 und 18 Uhr ihre Produkte an. Es gibt Mühlenschnaps, Wein und ab 13 Uhr im Festzelt abwechslungsreiche Unterhaltungsmusik.

