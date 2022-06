Wolfsburger Wilhelm Daehre ist mit 84 Jahren gestorben

Wendschott. Dorfverein Wendschott: „Danke Wilhelm für all das, was du in deinem Leben bewegt hast. Ohne dich wäre der Dorfverein undenkbar.“

Er war ein Mann voller Tatkraft, ehrenamtlichem Engagement – und jeder kannte ihn in Wendschott, Wilhelm Daehre. Er ist im Alter von 84 Jahren gestorben, und die Trauer ist groß. Nicht nur bei seiner Frau Karin, auch bei seinen drei Kindern und sieben Enkeln. Vieles in dem einstigen Rundlingsdorf trägt seine Handschrift. Ob es das Buswartehäuschen, die unzähligen Bänke, die Alte Schule und vor allem das Dorfgemeinschaftshaus sind, Wilhelm Daehre war stets die treibende Kraft.

20 Jahre lang war Daehre Vorsitzender des Dorfvereins Wendschott

Besonderes Herzblut floss aber für das Niedersachsenhaus, das dem Dorfverein Wendschott gehört. 20 Jahre lang war Daehre Vorsitzender des Vereins. Ihm zu Ehren ist auch im Niedersachsenhaus die Wilhelm-Daehre-Stube geschaffen worden. Aber auch an den mehr als 60 von Bernd Brehm organisierten Vereinsreisen nahm Daehre stets teil.

Geboren ist Daehre 1938 in Hannover. 1943 zog er mit seiner Mutter zu den Großeltern nach Langenweddingen in Sachsen-Anhalt. Hier ging er zur Schule und erlernte das Schmiedehandwerk. Das zeigte er auch sehr gern aktiv auf den vom Dorfverein Wendschott organisierten Bauernmärkten. 1957 siedelte Daehre um von Salzwedel nach Wendschott, wo er seine Ehefrau Karin 1962 heiratete. Bei Volkswagen arbeitete Daehre in der Instandhaltung. 1975 trat er in die CDU ein, wurde ein Jahr später in den Ortsrat gewählt und war von 2006 bis 2011 Ortsbürgermeister. 2021 zeichnete der damalige Oberbürgermeister Klaus Mohrs ihn wegen seiner Verdienste mit der Stadtplakette aus.

Der Dorfverein Wendschott veröffentlicht auf seiner Homepage: „Wir trauern um unseren Ehrenvorsitzenden und sind in Gedanken bei seinen Angehörigen. Danke Wilhelm für all das, was du in deinem Leben bewegt hast. Ohne dich wäre der Dorfverein undenkbar.“

