Wie im Sommer 2021 will Ehme de Riese ab dieser Woche die Stimmung in der Porschestraße wieder mit einer bunten Schirminstallation vor seinem Optikergeschäft heben.

Einkaufen in Wolfsburg Inflation und hohe Spritpreise trüben Kauflust in Wolfsburg

Der Einzelhandel hat unter den Corona-Einschränkungen gelitten. Hat der Wegfall fast aller Regelungen die Konsumlaune wieder gehoben? Das wollten wir von Wolfsburger Geschäftstreibenden wissen. Sie bewerten die aktuelle Lage sehr unterschiedlich.

Karin Hohls-Kluge kommt am Telefon schnell darauf zu sprechen, dass der Ukraine-Krieg und die Inflation auf die Stimmung drückten. Bei hohen Spritpreisen, steigenden Lebensmittelpreisen und der Ungewissheit, wie hoch die nächste Energie-Rechnung ausfällt, versuchten die Menschen, irgendwo zu sparen, sagt die Inhaberin des Haushaltswarengeschäftes Hohls. „Das macht sich im Einzelhandel zuerst bemerkbar.“

Beschweren könne sie sich nicht, betont die Chefin des Vorsfelder Traditionshauses. Zwar kämen etwas weniger Kunden, aber diejenigen, die kämen, kauften auch ein.

Designer Outlets Wolfsburg bekommen hohe Spritpreise zu spüren

„Nach der Pandemie kamen die Inflation und die steigenden Benzinpreise, wovon wir als überregionale Shopping-Destination besonders betroffen sind“, berichtet der Center Manager der Designer Outlets Wolfsburg, Michael Ernst.

"Es herrscht eine gewisse Kaufzurückhaltung", sagt Michael Ernst, Center Manager der Designer Outlets Wolfsburg. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Dem Vorsitzenden des Wolfsburger Handelsbeirates fällt dennoch positiv auf, dass viele Menschen wieder Lust haben, sich in der Stadt aufzuhalten, essen zu gehen und zu bummeln. „Das merken wir in den Designer Outlets und in der Porschestraße.“ In der Haupteinkaufsstraße würden die neuen Spielgeräte und Sitzgelegenheiten sehr gut genutzt.

„Aber es herrscht eine gewisse Kaufzurückhaltung“, stellt Ernst fest. „Man überlegt sich zweimal, ob man einen neuen Turnschuh braucht oder mit dem alten noch hinkommt.“

Umsatzrückgänge von bis zu 80 Prozent in der Pandemie

Schwierige Zeiten hat in der Pandemie auch Ehme de Riese erlebt, der in Wolfsburg mehrere Optikergeschäfte besitzt. Er berichtet von Umsatzrückgängen von 70 bis 80 Prozent in einigen Monaten.

„Wir hatten in beiden Jahren tiefe Dellen“, sagt de Riese. „Das war schon heftig. Aber durch unser Konzept waren es in Summe zwei gute Coronajahre. Wir sind die ganze Zeit am Ball geblieben und konnten es in beiden Jahren wieder ausgleichen.“ Die Kauflust habe sich immer schnell wieder eingestellt.

Wolfsburger Optiker Ehme de Riese setzt auf guten Ruf

Aktuell müssten die Einzelhändler vor den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Inflation schaudern, sagt der Wolfsburger. Das Rezept, das er dagegen hat, ist dasselbe, das sein Unternehmen auch den Härten der Pandemie entgegensetzte.

„Wir müssen schauen, dass diejenigen, die sich etwas leisten wollen, durch ein perfektes Ambiente, perfekten Service und perfekte Dienstleistungen ihr Geld mit Freude ausgeben. Wir leben in diesen Krisenphasen in erster Linie von unserem guten Ruf. Lasst uns die Gäste begeistern, und es läuft!“, sagt er.

Schirme sollen am Wolfsburger Nordkopf gute Laune machen

Für einen stimmungshebenden Empfang am Eingang der Porschestraße will de Riese darum auch in diesem Sommer mit einer bunten Schirminstallation vor seinem Geschäft am Nordkopf sorgen. Die Schirme sollten am Montag aufgehängt werden. De Riese würde sich freuen, wenn das Beispiel andere Gewerbetreibende inspiriert. „Jeder kann mit seinen Möglichkeiten dazu beitragen, positive Emotionen zu wecken.“

Positiv bleibt auch Karin Hohls-Kluge in Vorsfelde. Um das, was der Herbst bringen könnte oder auch nicht, macht sie sich heute noch keine Sorgen. Ihr Mann und sie planten nun etwas kurzfristiger, sagt sie. „Wir machen das Beste aus dem, was wir gerade haben.“

