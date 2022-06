Mülleimer angezündet – Wolfsburgs Polizei fasst drei Verdächtige

Wolfsburg. Am Brandenburger Platz und in der Posener Straße brannten am Sonntag zwei Mülleimer. Wolfsburgs Polizei hielt daraufhin drei Personen fest.

In Wolfsburg haben am Sonntagabend zwei Papiermülleimer gebrannt. Die Polizei fasste kurz darauf drei Tatverdächtige.

Wie Wolfsburgs Polizei mitteilt, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge gegen 23.12 Uhr, wie sich drei Personen am Brandenburger Platz um einen Mülleimer versammelten – und plötzlich wegliefen. Der Mülleimer brannte. Der Zeuge rief die Polizei – zeitgleich erschien die ebenfalls alarmierte Feuerwehr, die den Brand schnell ablöschte.

„Nur wenige Minuten später wurde durch eine Anwohnerin ein brennender Papiermülleimer unter einem Carport in der Posener Straße gemeldet“, heißt es weiter. „Auch hier war die Feuerwehr, nachdem sie den nur wenige Meter entfernten Mülleimer am Brandenburger Platz gelöscht hatte, vor Ort und löschte die Flammen.“ In keinem der beiden Fälle kamen Menschen oder größere Sachwerte zu Schaden.

Wolfsburgs Polizei fahndet erfolgreich nach den Tätern

In unmittelbarer Tatortnähe trafen Polizeibeamte während der Fahndung auf zwei 23 Jahre alte Wolfsburger und eine 21 Jahre alte Wolfsburgerin, auf die die Personenbeschreibung des Zeugen vom Brandenburger Platz zutraf. Nach erfolgreicher Identitätsfeststellung wurden die drei Personen aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Wolfsburgs Polizei sucht nun weitere Zeugen, die am Sonntagabend gegen 23 Uhr auf und in den Straßen um den Brandenburger Platz verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Rufnummer (05361) 46460.

