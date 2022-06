Einblicke in Wolfsburger Stadtgeschichte: WMG bietet Führungen

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bietet Stadtführungen an, unter anderem an der Schleuse Sülfeld.

Auch im Juli bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft (WMG) Stadttouren an. Interessierte können sich für die kostenpflichtigen Stadtführungen in der Tourist-Information im Wolfsburg-Store, telefonisch unter (05361) 89993-0, per E-Mail an tourist@wolfsburg.de oder online unter www.wolfsburg-reisen.de/reiseangebote/stadtfuehrungen anmelden, teilt die WMG mit.

„Archäologische Radtour – 3500 Jahre Wolfsburg“ heißt es am 3. Juli. Die Tour startet um 15 Uhr am VW-Bad. Eine Anmeldung ist bis zum 30. Juni erforderlich.

„Straßentheater-Szenen im historischen Fallersleben“ heißt es am 10. Juli. Die Führung startet um

15 Uhr an der Schlosstreppe Fallersleben. Die Anmeldefrist läuft bis zum 8. Juli.

„Niedersachsenhaus Wendschott und Heimatmuseum“ lautet der Titel einer Führung am 10. Juli. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Niedersachsenhaus Wendschott, Wendenstraße 14. Die Führung ist kostenfrei und bedarf keiner Anmeldung.

„Wochenendausklang-Stadtrundgang mit Cocktail“ heißt es am 17. Juli. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor der Tourist-Information gegenüber vom Hauptbahnhof. Anmeldung bis zum 11. Juli.

„Allerpark mit Snack und Cocktail“ bietet die WMG am 23. Juli an. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Bushaltestelle Badeland. Anmeldung bis zum 15. Juli.

„Auf den Spuren der Geschichte im Büssing-Bus“ heißt es am 24. Juli. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Hauptbahnhof Wolfsburg. Anmeldung bis zum 18. Juli.

„Schleusenführung Sülfeld“ steht am 31. Juli auf dem Programm. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Besucherparkplatz der Schleuse Sülfeld. Anmeldung bis zum 28. Juli.

