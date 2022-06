Wolfsburg: Gartenarbeiten laufen aus dem Ruder – Schuppen brennt

In Neuhaus sind am Montagnachmittag Gartenarbeiten aus dem Ruder gelaufen und haben einen Brand verursacht, der auf einen Schuppen und ein Haus übergriff und bei dem ein 70-Jähriger leicht verletzt wurde. Es entstand hoher Sachschaden, schreibt die Polizei.

Aus bisher unbekannter Ursache gerieten während der Arbeiten eine neben der Einfahrt befindliche Hecke und in der Folge ein dahinter stehender Holzschuppen in Brand. Weiter griffen die Flammen auf eine Hausseite über, so dass es zu Beschädigungen kam. Eigene Versuche, auch mit Hilfe von Nachbarn, den Brand zu löschen misslangen. Die Ortsfeuerwehr sowie die Berufsfeuerwehr konnten den Brand schnell löschen und ein vollständiges Übergreifen auf ein Nachbarhaus verhindern. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Die Polizei hat ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus Wolfsburg:

Mann belästigt 23-Jährige in der Innenstadt

In der Nacht zu Dienstag wurde zudem eine 23-jährige Wolfsburgerin in der Friedrich-Ebert-Straße auf ihrem Heimweg von einem Unbekannten sexuell belästigt. Die junge Frau war kurz nach Mitternacht zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. In der Höhe des Amtsgerichts in der Rothenfelder Straße bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann. Dieser sprach sie wenig später in der Friedrich-Ebert-Straße an und fragte nach einem Feuerzeug. Dabei berührte der Unbekannte sie plötzlich unsittlich. Die junge Frau stieß den Täter geistesgegenwärtig von sich und schrie ihn an.

Daraufhin flüchtete der Mann in Richtung der Straße Rathenauplan. Die Wolfsburgerin verständigte umgehend die Polizei. Eine Absuche der Umgebung mit mehreren Streifenwagen war leider erfolglos. Der Täter war etwa 1,80 Meter groß und hatte eine normale Figur sowie kurze blonde Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Fleecejacke und Jeans. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05361) 46460 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de