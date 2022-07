Stadt und Graf planen Bestattungswald in Hehlingen

Wolfsburg. Wolfsburg soll einen zweiten Bestattungswald erhalten. In der Anlage in Hehlingen wird einiges anders als in der Nordstadt.

Der Bestattungswald Wolfsburg ist seit September 2020 in Betrieb. Nun soll in Hehlingen ein weiterer Bestattungsforst angelegt werden.

Vor zwei Jahren hat in der Nordstadt Wolfsburgs erster Bestattungswald seinen Betrieb aufgenommen. Nun ist bereits eine zweite Anlage geplant: Sie soll in Hehlingen entstehen.

Die Stadt plant den zweiten städtischen Bestattungswald im Hehlinger Holz hinter dem Hehlinger Friedhof. Die Anlage „Waldfrieden“ soll allerdings auf privaten Flächen entstehen und auch privat betrieben werden: von der Waldfrieden Hehlinger Holz GmbH, die unter der Adresse der Verwaltung des Grafen von der Schulenburg auf dem Rittergut in Nordsteimke firmiert.

Der Ortsrat Hehlingen und der Bauausschuss, die beide bereits in nicht-öffentlichen Sitzungen über das Vorhaben informiert wurden, beraten am Mittwoch, 6. Juli, in der Hehlinger Mehrzweckhalle über die Einrichtung des 26. städtischen Friedhofes in Wolfsburg, über die Beauftragung der Waldfrieden-Gesellschaft und über die Friedhofssatzung. Die öffentliche Sitzung beginnt um 20 Uhr.

In Hehlingen soll es mehr Grabarten geben als in der Nordstadt

Wie der Beschlussvorlage zu entnehmen ist, werden sich die beiden Wolfsburger Bestattungswälder vor allem hinsichtlich der Grabarten unterscheiden. „So dass auch weitergehende Beisetzungsanforderungen aus der Bevölkerung innerhalb der Bestattungswaldkultur abgedeckt werden“, wie es in dem Papier heißt. Auch die Nutzungszeiten und Modalitäten zur Reservierung und Verlängerung von Grabstätten sollen unterschiedlich sein. Hier wie dort dürfen ausschließlich biologisch abbaubare Urnen aus Holz oder Naturfasern beigesetzt werden.

Im städtischen Bestattungswald in der Nähe des Nordfriedhofes werden einzig Urnenreihengräber für 650 Euro angeboten. Eine Reservierung ist nicht möglich. Im neuen Begräbnisforst dagegen sollen Grabstätten bis zu 25 Jahre reservierbar und danach für eine Ruhezeit von 20 Jahren nutzbar sein.

Eigentlich waren die neuen Grabarten schon im ersten Bestattungswald geplant

Zur Verfügung gestellt werden in Hehlingen Urnenreihengräber, Urnengräber an Gemeinschaftsbäumen sowie Urnengräber an Familien- oder Freundesbäumen. Die Gebühren liegen je nach Art der Grabstätte zwischen 850 und 2000 Euro für Einzelgräber und 3750 bis 8500 Euro für einen Familien- oder Freundesbaum. Keine Gebühren werden für so genannte Himmelsleitergrabstätten erhoben, in denen Ungeborene, Säuglinge und kleine Kinder unter Bäumen ruhen.

Ursprünglich sollten auch im Bestattungswald an der Werderstraße unterschiedliche Grabarten angeboten werden. Die bereits begonnene politische Beratung über die Friedhofssatzung wurde jedoch 2019 gestoppt. Nach der Änderung wurde die Satzung dann 2020 vom Rat beschlossen.

