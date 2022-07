Einbruch auf Hospizhaus-Baustelle in Heiligendorf

Im März war der offizielle Baustart für das neue Hospizhaus in Heiligendorf am Rande des Baugebiets Krummer Morgen. Nun gab es einen kleinen Rückschlag. Unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend, 17.30 Uhr, und Dienstagmorgen einen Baucontainer auf. Sie stahlen verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge. „Der Schaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt“, teilte Melanie aus dem Bruch mit.

Einbruch auf Hospizhaus-Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Die Wolfsburger Polizeisprecherin bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 zu melden.

„Wir sind entsetzt, dass so etwas passiert ist“, sagte Lucas Weiß. Der Geschäftsführer des Hospizvereins Wolfsburg machte sich gleich vor Ort ein Bild vom Schaden. Die Baufirma habe in dem Container verschiedene Maschinen, Werkzeuge und auch Vermessungstechnik aufbewahrt. „Wir hoffen, dass die Versicherung den Schaden reguliert“, meinte Weiß. Zum Glück würden die Bauarbeiten durch den Diebstahl nicht zurückgeworfen. „Wir haben einen ruhigen Bauverlauf und schauen positiv nach vorne“, so Weiß weiter.

Acht Millionen Euro teurer Hospiz-Neubau soll 2023 bezugsfertig sein

Vor 17 Jahren wurde der erste Gast im Hospizhaus in der Eichendorffstraße aufgenommen. Mitte 2023, so die Planungen, will der Hospizverein Region Wolfsburg das Gebäude an der Barnstorfer Straße übernehmen. Zum Jahresende soll das Haus bezugsfertig sein.

Etwa acht Millionen Euro soll der Neubau auf dem 3000 Quadratmeter großen Areal mit unverbaubarem Blick in die Natur kosten. Der Hospizverein bringt zwei Millionen Euro Eigenmittel ein und hatte bis März 660.000 Euro Spenden eingeworben. Die Stadt Wolfsburg unterstützt das Bauvorhaben mit 500.000 Euro. „Wir sind dankbar, dass wir so viele Helfer und Unterstützer für die Hospizarbeit haben“, sagte Weiß.

