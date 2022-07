Tierheim Wolfsburg sucht dringend Pflegestellen für Katzen

Das Tierheim Wolfsburg sucht dringend neue Pflegestellen für Mutterkatzen und deren Kitten.„Wir suchen zuverlässige Menschen, die Lust und Zeit haben, sich vorübergehend um unsere Schützlinge zu kümmern. Eigene Haustiere sind dabei kein Hindernis – die Pflegestellen schenken den Katzen ein vorübergehendes und liebevolles Zuhause bis zu ihrer Vermittlung. Derzeitig sind wir mehr als ausgelastet, was die Unterbringung von Katzenmüttern angeht. Aus diesem Grund sind wir bei neu eintreffenden Katzen auf Alternativen angewiesen. Die Pflegestellen werden besonders im Frühling und gleichzeitig im Sommer (auch in den Sommerferien) benötigt“, teilt das Tierheim mit.

Eigene Haustiere in den Pflegestellen kein grundsätzliches Problem

Vor Ort sollten für die Pflegekatzen ausreichend Platz und gegebenenfalls geschlossene und zu separierende Räume vorhanden sein. Eigene Haustiere wären in den Pflegestellen kein grundsätzliches Problem, aber es sollte die Möglichkeit zur Trennung der eigenen und der Pflegetiere geben. Bei scheuen Katzen sollte die Pflegestelle Spaß, Zeit und vor allem Geduld an der Resozialisierung haben und aufbringen können. Weitere Infos erhalten Interessierte unter www.tierheimwolfsburg.de und unter der Telefonnummer (05362) 51063 sowie per E-Mail an tierheim@wbg-wob.de.

red

