Vier Nachwuchskünstler gewinnen in Wolfsburg den „arteen“

Im Raum für Freunde des Kunstvereins Wolfsburg sind die Gewinner und Gewinnerinnen des „arteen“-Kunstpreises für Kinder und Jugendliche bekannt gegeben worden.

„Das versteckte Nashorn“ erhält die meisten Publikumsstimmen

Die ausstellenden Künstler und Künstlerinnen feierten gemeinsam mit Eltern, Verwandten, Freunden und Mitgliedern der „arteen“-Jury die Gewinner des Wettbewerbes, der in diesem Jahr unter dem Motto „Un_Real“ stand. Gewinner in der Kategorie bis zehn Jahre ist der neunjährige Henry Friedrichsen mit seinem Werk „Liebe“, wie der Kunstverein mitteilt. In der Kategorie 10 bis 14 Jahre gewann Emma Leto (14) mit dem Werk „Okapi“. Mit „Modern Melancholia“ entschied die 17-jährige Dilara Cansi die Kategorie 15 bis 17 Jahre für sich. Der Publikumspreis geht an den 12-jährigen Tjarko Seidel, der mit seiner Arbeit „Das versteckte Nashorn“ die meisten Publikumsstimmen für sich gewinnen konnte.

Neuer „arteen“-Katalog

Neben einer Urkunde und einem Pokal erhielten alle Gewinner einen Wertgutschein vom Fachhandel für Künstlerbedarf. Anlässlich der Preisverleihung wurde auch der neue „arteen“-Katalog verteilt, der alle Gewinner, Einreichenden und die Jury in Werk und Bild vorstellt. Moderiert wurde die Veranstaltung von Markus Georg, dem Leiter der Lokalen Liaison. Die Lokale Liaison ist die Kunstvermittlung im Kunstverein Wolfsburg, die den „arteen“ alle zwei Jahre parallel zum „arti“, dem Kunstpreis für Wolfsburger Künstler und Künstlerinnen, ausrichtet.

