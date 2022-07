49 neue Leute für das Gastgewerbe rund um Wolfsburg

Die Freisprechungsfeier für 60 Auszubildende aus der Region Gifhorn-Wolfsburg im Dehoga fand in der Scheune der „Wildfrisch Gutsküche“ in Nordsteimke statt. Auf dem Foto die größte Gruppe, die Hotelfachkräfte.

Der Dehoga-Kreisverband Region Wolfsburg-Helmstedt hat am Montag in der Scheune der „Wildfrisch Gutsküche“ in Nordsteimke für 49 Auszubildende im Gastgewerbe die Freisprechung ausgerichtet. Mit Umarmungen als Zeichen der Verbundenheit einer dreijährigen Berufsausbildung im Gastgewerbe ging laut Mitteilung auf dem Anwesen des Grafen von der Schulenburg die Freisprechungsfeier zu Ende.

Die Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbandes, Melanie Perricone, begrüßte neben den Absolventen der Abschlussprüfung auch die Eltern, Freunde, Familienangehörige, Ausbilder, Lehrkräfte der BBS I und Prüfungsausschüsse.

Besondere Herausforderungen mit zwei Jahren Pandemie

Perricone, die für die Kreisverbände Gifhorn und Wolfsburg-Helmstedt sprach, deutete auf die besonders schweren Herausforderungen während der Ausbildungszeit mit zwei Jahren Pandemie und Existenzängsten hin. Mit der bestandenen Abschlussprüfung begrüßte sie schließlich die neuen Kolleginnen und Kollegen in der bunten Welt der Gastronomie und wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute. In Zeiten des Fachkräftemangels im Gastgewerbe forderte sie die frischgebackenen Fachkräfte auf, der Hotellerie und Gastronomie treu zu bleiben.

Dem schloss sich auch WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer an: „Gehen sie zunächst in die weite Welt, aber kommen sie zurück in die aufstrebende Stadt nach Wolfsburg!“ „Und nach Gifhorn“, ergänzte die Abteilungsleiterin im Bereich Ernährung der BBS I Gifhorn, Silke Wilharm-Cottle, die mit ihren Kolleginnen und Kollegen für die Berufsschulzeit verantwortlich zeichneten.

Zeugnisse für Restaurant- und Hotelfachleute

Insgesamt wurden Zeugnisse an fünf Restaurantfachleute, 20 Hotelfachleute, zwei Fachkräfte im Gastgewerbe, 10 Fachleute für Systemgastronomie und 12 Köche verteilt.

Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau: Carmen Birr, Kira Fellmann, Anna-Lena Kanbach, Anika-Michelle Kowalke, Zoe Lavrentidis.

Hotelfachmann / Hotelfachfrau: Kim-Catherine Biermann, Aicha Cissé, Annika Dressler, Natalia Arminio Garcia, Septi Dwisidi Hapsari, Zoe Angelina Hennig, Alexander Herbst, Stefan Iskam, Cilia Kerl, Shirleen Kusnadi, Tobias Lambeck, Melissa Maschke, Céline Sophia Meierding, Lisa Marie Meinecke, Lipomano Meriam, Tasya Amalia Muzer, Novitasari Novitasari, Raidi Rahmat Rosiban, Kay Strehlau, Lena Wiersdorf.

Die Zeugnisübergabe brachte neben erweiterten Realschulabschlüssen auch noch zwei Prüfungsbeste zum Vorschein: Hotelfachfrau Annika Dressler vom Lindenhof Nordsteimke und die Fachfrau Deborah Merk von der Volkswagen AG Wolfsburg haben ihre Prüfungen in Theorie und Praxis jeweils mit der Note sehr gut bestanden und bekamen dafür Blumen und Buchgeschenke.

red

