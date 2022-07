Unfall bei Fallersleben: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Auf der Fallersleber Westrampe hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer verletzte sich schwer – er kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)

In Fallersleben hat sich am Dienstag ein 27-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Wolfsburgs Polizei gegen 11.55 Uhr auf der Straße Westrampe.

Demnach fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Wolfsburg kommend in Richtung Sülfeld. In Höhe des Container-Terminals bog der Mann nach links zum dortigen Parkplatz ab – übersah jedoch den entgegenkommenden Motorradfahrer. „Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden, sodass der 27-Jährige frontal in die hintere Seite des Autos fuhr“, erklärt die Polizei.

Fallersleben: Motorradfahrer von Sitz geschleudert – Ersthelfer versorgen Schwerverletzten

Der Motorradfahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Herbeieilende Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen des angeforderten Notarztes und Rettungswagens. Der 27-Jährige wurde zunächst ins Klinikum Wolfsburg transportiert und im Anschluss nach Braunschweig verlegt.

Die erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn teilweise voll gesperrt.

