Bierdose zwischen Sitzen: Polizei stoppt Autofahrer bei Wolfsburg

Ein 34-Jähriger aus dem Kreis Helmstedt fiel Polizisten in Wolfsburg in der Nacht zu Mittwoch auf: Er fuhr zu schnell durch eine Baustelle – und anschließend in Schlangenlinien. Grund war der Alkoholkonsum des Mannes. (Symbolbild)

Nicht schlecht staunten zwei Polizisten, als sie am frühen Mittwochmorgen einen 34 Jahre alten Autofahrer aus dem Landkreis Helmstedt kontrollierten. Der Mann war den Beamten aufgefallen, als er um kurz nach 1 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bundesstraße 188 von Velpke nach Wolfsburg befuhr.

Der dortige Streckenabschnitt war wegen Bauarbeiten auf Tempo 40 beschränkt und entsprechend ausgeschildert. Als sich der Streifenwagen hinter dem 34-Jährigen befand, stellten die Polizisten zudem fest, dass der Mann seinen Wagen in Schlangenlinien steuerte.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Daraufhin stoppten und kontrollierten sie den Fahrzeugführer. Hierbei bemerkten sie, dass sich eine geöffnete Bierdose zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz befand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,99 Promille bei dem Mann.

Mehr Meldungen aus Wolfsburg:

Es folgte eine Blutprobe im Klinikum Wolfsburg sowie das Sicherstellen des Führerscheins und des Autoschlüssels. „Er wird sich demnächst vor Gericht wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen“, so die Polizei.

Quadratrohre in Königslutteraner Kindertagesstätte verschwunden

Etwas südlicher, in Königslutter, haben Unbekannte insgesamt 14 Quadratrohre in einer Länge von etwa 200 Zentimetern von dem Gelände einer Kindertagesstätte gestohlen. Der dabei verursachte Schaden beläuft sich auf zirka 1.500 Euro, teilt Helmstedts Polizei mit. Die Tat ereignete sich an der Straße Am Driebenberg zwischen Montagnachmittag, 14.30 Uhr und Dienstagmorgen, 11 Uhr – die Unbekannten überwanden einen Zaun.

Die Polizei ist sich sicher, dass es mindestens zwei Täter gewesen sein dürften, die zudem mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abzutransportieren.

Die Beamten hoffen auf Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am oder auf dem Gelände der Kita gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Königslutter unter der Rufnummer (05353) 94105-0 entgegen.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Helmstedt:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de