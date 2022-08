Stadt Wolfsburg bezuschusst denkmalgerechte Sanierungen

Für Eigentümer von Denkmälern oder besonders erhaltenswerten Bauten findet in diesem Jahr nach kurzer Pause wieder die Zuschussaktion der Stadt Wolfsburg statt, wie diese mitteilt. Finanziell gefördert werden demnach bauliche Arbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden und Anlagen sowie an Objekten, die in den historischen Ortskernen von Fallersleben und Vorsfelde liegen und hier durch eine Erhaltungssatzung geschützt sind. Förderanträge sind auch möglich für Eigentümer von Bauten, für die eine Bescheinigung besonders erhaltenswerter Bausubstanz ausgestellt wurde.

Mittel sind noch abhängig von der Freigabe des Haushalts

Finanziell unterstützt werden durch die freiwilligen Fördermittel der Stadt nur Vorhaben an Privatgebäuden. Damit möchte die Stadt die besonderen Bemühungen von Eigentümern für ihre Objekte anerkennen. Dafür stehen nach Angaben der Stadt voraussichtlich 50.000 Euro im Förderjahr 2022 zur Verfügung. Die Mittel seien noch abhängig von der Freigabe des Haushalts, die für Anfang September erwartet wird.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

Ein formloser Förderantrag in digitaler Form ist für eine Berücksichtigung im Rahmen der Zuschussaktion ausreichend. Dafür sind die entsprechenden Rechnungen nach Abschluss des genehmigten Bauprojektes bei der Unteren Denkmalschutzbehörde einzureichen und der bauliche Zustand vor und nach den Arbeiten fotografisch zu dokumentieren. Stichtag ist dieses Jahr der 14. Oktober. Eine externe Kommission von Denkmal- und Heimatpflegern entscheidet dann über die Förderfähigkeit und die Höhe der Zuwendung.

Alle Fragen zu den Zuschussmitteln beantwortet die Untere Denkmalschutzbehörde unter Telefon (05361) 28-2969 oder per E-Mail an susanne.dreissigacker@stadt.wolfsburg.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de