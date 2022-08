Wolfsburg. Die Konzertreihe in der Wolfsburger Innenstadt endet am Wochenende mit der Traditional Old Merry Tale Jazzband. So können Sie dabei sein.

Am Samstag, 6. August, tritt die Traditional Old Merry Tale Jazzband von 11 bis 14 Uhr in der Wolfsburger Innenstadt auf. Beim letzten Konzert der Reihe „Jazz & more“ erwartet die Besucherinnen und Besucher traditioneller Jazz mit jugendlichem Charakter.

Freizeit in Wolfsburg Musik-Weltreise zum Abschluss von „Jazz & more“ in Wolfsburg

Die Konzertreihe „Jazz & more“ verabschiedet sich am Wochenende mit einer musikalischen Weltreise: Am Samstag, 6. August, tritt die Traditional Old Merry Tale Jazzband von 11 bis 14 Uhr in der Wolfsburger Innenstadt auf. Beim letzten „Jazz & more“-Konzert erwartet die Besucherinnen und Besucher traditioneller Jazz mit jugendlichem Charakter, wie die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft mitteilt. Der Eintritt ist kostenlos.

Als einzige Band ist die Traditional Old Merry Tale Jazzband seit Beginn der Konzertreihe und somit zum 23. Mal dabei. Mit 66 Jahren gehören sie zu den ältesten und erfolgreichsten deutschen Jazz-Formationen, die kein bisschen leise ist. In diesem Jahr nimmt die Band das Publikum mit auf eine musikalische Weltreise, die in New Orleans mit der „Bourbon Street Parade“ beginnt und über „Isle Of Capri“ und „Down By The Riverside“ bis nach Hamburg an die Elbe führt.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Der Hugo-Bork-Platz in Wolfsburg ist unser zweites Wohnzimmer“, sagt Thomas Niemand, Bandleader der Traditional Old Merry Tale Jazzband, schmunzelnd. „Unser jährlicher Auftritt bei ,Jazz & more‘ gehört nicht nur zum festen Sommerprogramm, sondern ist für uns auch stets ein besonderes Highlight.“

Jazz & more: WMG freut sich über gute Besucherzahlen

„Alle bisherigen Konzerte waren in diesem Jahr bestens besucht. Der Auftritt der Traditional Old Merry Tale Jazzband wird als feste Größe des Jazz-Festivals mit Sicherheit für einen tollen Abschluss und gute Stimmung sorgen“, freut sich WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

„Die Förderung von Kunst und Kultur in der gesamten Region liegt uns besonders am Herzen“, erläutert Dr. Bernd Schmid, Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. „Hierzu gehören viele unterschiedliche Formate, die wir teils schon über mehrere Jahre begleiten dürfen – genau wie bei Jazz & more. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist das Abschlusskonzert in der Wolfsburger Porschestraße am 6. August. Ich bin überzeugt, dass die Traditional Old Merry Tale Jazzband als eine der erfolgreichsten Jazz-Formationen Deutschlands das Publikum begeistern wird.“

Für den Besuch der „Jazz & more“-Konzerte ist keine Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de