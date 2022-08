Motorrad brennt in Fallersleben – Polizei Wolfsburg ermittelt

Fallersleben. In Fallersleben ist am Dienstag ein Motorrad in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus. Jetzt ermittelt die Polizei Wolfsburg zur Brandursache.

Zu einem Motorradbrand ist die Ortsfeuerwehr Fallersleben am Dienstagvormittag alarmiert worden. Aus bislang unbekannten Gründen war die Maschine in der Straße Börneckenberg in Fallersleben am späten Vormittag kurz nach dem Start in Brand geraten, teilt die Ortsfeuerwehr Fallersleben mit.

Zusätzlich zur Alarmierung der Feuerwehr über Notruf 112 unternahm der Eigentümer erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher, die jedoch nur geringen Erfolg zeigten. Die Ortsfeuerwehr Fallersleben wurde zusammen mit einem Fahrzeug der Berufsfeuerwehr um 10.49 Uhr durch die Leitstelle Wolfsburg-Helmstedt alarmiert.

Feuerwehr Fallersleben rund 30 Minuten im Einsatz

Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, besetzt mit acht Einsatzkräften unter der Leitung von Markus Schultze, rückte unverzüglich zur Einsatzstelle aus. Vor Ort ging ein Trupp der Wehr aus der Hoffmannstadt unter Atemschutz zur Brandbekämpfung mit der Schnellangriffseinrichtung vor.

Schon nach wenigen Minuten konnte Einsatzleiter Schultze „Feuer aus“ melden. Für die Fallersleber Einsatzkräfte war der Einsatz nach rund 30 Minuten beendet. Das Fahrzeug der Berufsfeuerwehr kam nicht mehr zum Einsatz. Die ebenfalls alarmierte Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

