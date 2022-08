Wolfsburg. Baustelle an der Braunschweiger Straße: Geänderte Linienverläufe auf diesen WVG-Linien vom 8. bis 19. August: Buslinie: 202, 213, 222, 262, 268.

Für die Dauer der Sperrung wird der Verkehr stadteinwärts auf einen Fahrstreifen der Gegenrichtung umgeleitet, die Braunschweiger Straße ist deshalb in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar. Es gibt geänderte Linienverläufe auf mehreren WVG-Linien. (Archivbild)

Braunschweiger Straße Baustelle in Wolfsburg – Busse fahren andere Strecke

Aufgrund von Asphaltarbeiten auf einem Teil der Braunschweiger Straße wird ab Montag, 8. August, bis voraussichtlich Freitag, 19. August, jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Für die Dauer der Sperrung wird der Verkehr stadteinwärts auf einen Fahrstreifen der Gegenrichtung umgeleitet, die Braunschweiger Straße ist deshalb in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar, teilt die Wolfsburger Verkehrs-Gesellschaft (WVG) mit. In Richtung Stadt können die Haltestellen „Burgwall“, „Barnstorfer Weg“, „Am Stemmelteich“ nicht bedient werden. Fahrgäste sollen die gegenüberliegenden Haltestellen nutzen.

Das müssen Busfahrer beachten

Die Linie 202 fährt Richtung Detmerode nicht über den Rabenberg. Fahrgäste mit dem Ziel Rabenberg können die Haltestelle „Rabenbergstraße“ zum Ausstieg nutzen oder an der Haltestelle „Kurt-Schumacher-Ring“ auf der gegenüberliegenden Seite in die Linie 202 Richtung Stadt umsteigen.

Die Linie 213 fährt Richtung Stadt bis zum „Klinikum“ planmäßig. Weiter über die Stadtwaldstraße, Laagbergstraße zur nächsten planmäßigen Haltestelle „Kunstmuseum“. Von dort nimmt sie ihren normalen Linienweg wieder auf. Die Haltestelle „Theater“ und „Semmelweisring“ Richtung Stadt werden von der Linie 213/222 nicht bedient.

Die Linie 222 verkehrt wie die Linie 213, fährt allerdings nicht den Rabenberg an. In der Zeit, in der die Linie 222 verkehrt, werden die Fahrgäste mit Ziel Rabenberg gebeten, auf die Linie 230 auszuweichen und zum Ausstieg die Haltestelle „Rabenbergstraße“ zu nutzen. Start- und Endhaltestelle der Linie 262 ist während der Bauarbeiten die Haltestelle „Detmerode“.

Die Linie 268 fährt ab der Haltestelle Kurt-Schumacher-Ring über den Laagberg zur Haltestelle „Klinikum“. Von dort aus über Haltestelle „Stadtwaldstraße“ Richtung VW-Werk. Die Haltestelle „Am Stemmelteich“ Richtung VW-Werk kann nicht angefahren werden, Fahrgäste mit dem Ziel VW-Werk werden gebeten an der „Sauerbruchstraße“ Richtung Theater einzusteigen. Ab hier fährt die Linie 268 wieder planmäßig. Die Linienverläufe der Linie 213 in Richtung Laagberg und der Linie 268 Richtung Nordsteimke bleiben unverändert.

